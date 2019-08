Hová lett a szakmaiság?

Arról most nem szavaznék, hogy eleve jó ötlet volt-e a Coca-Cola részéről az esélyegyenlőségre helyezni a hangsúlyt egy olyan országban, amely folyamatos morális züllésben van. Egy olyan országban, ahol a hatalom kizárólag a hatalomtechnikai szempontok alapján gondolkodik, cselekszik; ahol alpesi magasságokat ér el a korrupció, ahol éheztetik az ország határára érkező és ott várakoztatott menekülteket, és ki tudja meddig folytatható a sor. Egy olyan országban, ahol a kormánypropaganda nyíltan vall szélsőjobb nézeteket, erkölcsi mércéje nincs csak szavazatmaximálási megközelítései, nos egy olyan országban vajon mire számíthat egy cég – lett légyen multinacionális vállalat -, amely reklámakciójában is hitet tesz, ahogy ők fogalmaznak, hivatalosan, „általános, emberi jogi elveik vannak, így például az is, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk. (Arra gondolni sem merek, hogy a Coca Cola marketingesei eleve számoltak a balhéval, és afféle Gábor Zsazsa koncepcióval – a negatív reklám is reklám – helyezték ki plakátjaikat.) Mégis: az egyenlőség hirdetése mellett villámgyorsan eltüntették a loveislove plakátokat, azokat, amelyek melegeket ábrázoltak, miközben az üdítő italt isszák, és amely a Fidesz – egy fideszes?- akaratából botrányt váltott ki. A vállalat nyilatkozata alapján eleve így tervezték; a csere nem a politikai balhé miatt történt, de ezt ugye legalább annyira hisszük el, mint amikor a Fidesz a Juncker-plakátok tervezett cseréjéről beszélt. Nyilvánvaló, hogy a Cola megijedt és engedett a kormányzati ízlésnek – ízlés? ugyan már – és inkább cserbenhagyta azokat, akik azonnal kiálltak mellette. Mondhatnám: Colát, illetve Cola elveket prédikált, miközben hátrahőkölt saját árnyékától. Fájdalom, de győzött megint a szélsőjobb, az uralkodó széljárás, amely – mint fentebb említettem – kizárólagossá teszi a mai magyar politikai vezetés lépéseit. Vagyis könnyedén vallja sajátjának a szélsőjobb nézeteit, mint az esetünkben. Nem pusztán a gyűlölködő, homofób akció elindítójára, a fideszes Boldog Istvánra gondolok, hanem például Érd polgármesterére, aki – mint azt a pénteki Népszavában is olvashattuk – a Facebook oldalára a következőket írta ki: inkább egy jéghideg Pepsi Katával, mint egy meleg Coca Cola Robival”, és hogy ne legyen kétsége senkinek miről is van szó, fotót is odabiggyesztett Dobó Katáról, illetve Alföldi Róbertről. T. Mészáros – mert róla van szó – ezzel a magyargárdás Toroczkai mellé csatlakozott fel, sőt bizonyos értelemben meg is előzte őt. De tőle nem is vártunk mást, mint ahogy a Coca Colától sem, hogy vállalja a politikai harcot, azt azonban igen, hogy, ha nem is feltétlenül ragaszkodik az elveihez, legalább ne fordítson hátat azoknak, akik kiálltak mellette. Mert ugyan mit ért el a pálfordulattal? Láthatóan semmit, sőt a Fidesz polgármestere – és a poszt újbóli jelöltje – a konkurencia mellett lobbizik. Természetesen az ügynek semmilyen hatása nem lesz a Coca-Cola fogyasztására; ugyanannyian fogják inni, mint előtte (még tán’ Boldog István is), csak éppen megint azok lettek arcul csapva, akik nem akarnak aktív részesei lenni a morális züllésnek.