Szerencsés sznobok

Hiába játszott sokkal veszélyesebben a Puskás Akadémia, a kapu elé kétszer eljutó Fehérvár 2-0-ra nyert ellene a labdarúgó NB I második fordulójában.

Az első félidőben a hazai Puskás és a vendég Fehérvár játékosai is megmutatták, milyen veszélyes támadó fegyver tud lenni az ember könyöke. Még vérző sérülést is okoztak egymásnak, ennek ellenére Kassai Viktor játékvezetőt megpróbálták meggyőzni arról, hogy nem történt szándékos és durva szabálytalanság, "csak" agresszívak voltak egy kicsit. A második játékrész szinte azonnal fehérvári góllal kezdődött, Huszti Szabolcs tizenegyesből talált a kapuba. A felcsútiak perceken belül egyenlíthettek és fordíthattak is volna, ám három ziccert hagytak ki öt percen belül. Később is a házigazdák próbáltak futballozni, egymásután vezették a veszélyes akciókat, a fehérváriak pedig visszahúzódtak és a védekezésre, illetve az ellentámadásokra koncentráltak. Utóbbiból szerezték a második góljukat a 81. percben, amikor a csereként beállt Ivan Petrjak hozta kihagyhatatlan helyzetbe Futács Márkót. A támadó a felcsútiakkal ellentétben, be is lőtte a ziccert, eldöntve a találkozót. A helyzetek száma alapján nem érdemeltek győzelmet az európai kupaporondtól a félamatőr Vaduz által kiejtett és sznobnak nevezett fehérváriak.

Megszakadt az újpestiek negatív bajnoki sorozata: a fővárosiak az előző szezon eredményeit is figyelembe véve legutóbbi hét mérkőzésükön nem nyertek. Diósgyőrben Zsótér Donát találatával szerezték meg a vezetést. A játékos a múlt héten még nyilatkozatával hívta fel magára a figyelmet (azt mondta, nem érdekli a szurkolók véleménye, ezt pontosította később úgy, hogy nem szabad foglalkozni a kritikákkal). A borsodiak Tajti Mátyás révén még egyenlítettek, de a korábbi nigériai utánpótlás-válogatott Obinna Nwobodo góljára már nem érkezett diósgyőri válasz.

Egymásután megverte "a kicsiket" a Mezőkövesd: Kuttor Attila vezetőedző csapata az első két fordulóban az újoncokkal került szembe. A nyitó körben a Zalagerszeget otthon 1-0-ra múlta felül a Mezőkövesd, ezúttal Kaposváron győzött 0-1-ről fordítva 2-1-re. A találkozón a vendég tréner elmondása szerint a pálya széli hőmérő plusz 62 fokot mutatott, ennyire felmelegedett a játéktér a tűző napsütésben. A kaposvári Ádám Martin a lefújás után azt nyilatkozta, hogy fél óráig zuhanyozott jéghideg vízben, így tudta lehűteni magát.

Megalázó vereséget szenvedett a Honvéd Pakson. A budapestieket elkísérő szurkolók a 65. percig bírták idegekkel, a harmadik hazai gól után azonban a "rendkívül gyenge" rigmus nyomtatásban meg nem jelentethető változatával adták a játékosok tudtára, mit gondolnak a pályán látottakról. Ezután a Honvéd szerzett egy gólt - ki tudja, mi lett volna, ha előbb jön a jelek szerint ösztönző rigmus? -, de nem tudott egyenlíteni.