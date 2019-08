Őrző-védő cégek vezetői ellen indított eljárást a NAV, egy hajót is lefoglaltak (videó)

Napokon belül Magyarországra hozhatják a Frankfurtban elfogott férfit.

– részletezte egy ismerőse. "Lelkileg már gyerekkorában sem volt stabil, szerinte én ezt annak tudtam be, hogy az édesapja nagyon keményen fogta" - fogalmazott, hozzátéve, a férfi már iskolásként is sokat verekedett.



egy pulóvert tömött a szájába, majd elvágta a nyakát

A férfi, akit menekülés közben Frankfurtban kaptak el , a gyanú szerint egy vele egyidős fiatal nővel, Katával végzett Kőbányán:. A bulvárlap szerint a férfi márciusban még a Facebookon próbálta megtalálni az eladóként dolgozó későbbi áldozatot , miután szemet vetett rá az utcán – később pedig Kata munkahelyén is többször megjelent. Miután felkutatta a nőt, kapcsolatban is voltak egy ideig, majd az áldozat állítólag szakítani akart. Dániel a lap szerint ezt nem fogadta el, és éppen torka elvágásával fenyegette meg többször is a Katát.