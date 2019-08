A milliókat érő ügynök

Egy gyorstalpaló után bárki lehet ingatlanközvetítő, ám a kókler akár kárt is okozhat ügyfeleinek. Az ingatlanszövetség változtatna.

Rendkívül nehéz a jelenlegi piacon megfelelően beárazni az eladó ingatlanokat. Egyre többen árulják már hónapok óta sikertelenül lakásukat, a vevők ugyanis már nem feltétlen képesek lépést tartani a drágulással. Óriási szerepük volna ebben a helyzetben az ingatlanközvetítőknek, akik segíthetnek a reális árat megszabni, az adott lakást pedig a lehető legvonzóbbá tenni a vevők szemében. A hazai ingatlanközvetítői szakma azonban jelenleg rossz úton halad, és ha ez így megy tovább, lassan nem lesz szükség az ügynökök tevékenységére – állítja Kövesdi Marcell, a Magyar Ingatlanszövetség Közvetítői Albizottságának elnöke, a Rock Home ingatlanügynökség alapító vezetője. Jól mutatja ezt, hogy míg 2008 előtt 60 százalék felett volt a közvetítők által értékesített ingatlanok aránya, addig ma az adásvételek alig harmadánál működnek közre. A szakmának rendkívül rossz a megítélése, ami nem véletlen. Az ingatlanközvetítés nem csupán abból áll, hogy feltesszük a hirdetést az ingatlan.com-ra, hiszen arra az eladók is képesek – fogalmazott a szakember. Szerinte számos ingatlanügynök tevékenysége mégis lényegében ebben merül ki. Ennek fő oka, hogy jelenleg gyakorlatilag bárkiből lehet ingatlanközvetítő. Ehhez mindössze egy három hónapos OKJ-s „gyorstalpalót” kell elvégezni, de van, ahol még ez sem elvárás. Az előírt vizsga meglétét ráadásul senki nem is ellenőrzi. Emiatt mára rendkívül felhígult a szakma, és óriási a fluktuáció. Jelenleg mintegy 8 ezer ingatlanközvetítő működik a piacon, az újonnan belépők fele azonban hat hónapnál tovább nem bírja és otthagyja a pályát. Nem véletlenül, hiszen rengeteg csalódás és kudarc éri őket. Az ingatlanközvetítők többsége vállalkozóként, 1,5-5 százalékos sikerdíj fejében tevékenykedik (attól függően, hogy ingatlaniroda kötelékében vagy egyéni vállalkozóként működik-e). A kezdők tapasztalatlansága és képzetlensége miatt azonban gyakran előfordul, hogy az első hónapokban nem keresnek semmit, sőt, még rá is fizetnek a járulékterhek miatt. A nagyobb közvetítőhálózatok ugyan saját belső képzéseket is indítanak, de eközben folyamatosan toborozzák az új munkatársakat, ami miatt rengeteg olyan emberből lesz ingatlanközvetítő, akinek ez a szakma nem való – fogalmazott Kövesdi Marcell. Ezen a helyzeten szeretne változtatni az ingatlanszövetség. Kövesdi Marcell úgy véli: a sikerdíjas rendszerrel alapvetően nincs probléma, hiszen a világ legtöbb országában így működik az ingatlanközvetítés. A képzést azonban mindenképpen erősíteni kellene: annak sokkal gyakorlatorientáltabbnak kellene lennie, és legalább egy évig kellene tartania. Inkább legyen kevesebb, de sokkal magasabban képzett ingatlanközvetítő – véli a szakember. A leendő ingatlanügynököknek szerinte meg kellene tanulniuk először is jól fotózni: triviális elvárás, de számos közvetítő még egy előnyös képet sem képes készíteni az eladni szándékozott ingatlanról. El kellene sajátítaniuk az olyan új technológiákat is, mint a körpanorámás fotózás vagy a helyszíni jelenlét élményét keltő videók készítése. Az úgynevezett home staging szintén jelentősen megdobhatja az adott ingatlan árát. Az eladni kívánt lakást ennek során olyan egységes, harmonikus állapotba hozzák a különböző dekorációs elemekkel, illetve az eladó személyes holmijainak eltüntetésévél, aminek révén az ingatlanban rejlő lehetőség azonnal kiviláglik a vásárló előtt, nem kell a fantáziára hagyatkozni. Ez ugyanis az emberek többségének nem megy. Egy túlzsúfolt nagypolgári lakásban nem a tágas tereket látják, hanem a rendetlenséget, a problémát, amit viszont szeretnének minél messzebbről elkerülni – magyarázza Kövesdi Marcell. Megjegyezte: mindezeknél is fontosabb azonban, hogy meg kell tanulni az emberekkel bánni, és minden ügyfélnek a saját helyzetére kell megtalálni a legjobb megoldást. A szakember egy saját példával is érzékeltette, mit veszíthet az, aki nem a megfelelő ingatlanosra bízza lakását. Jó néhány évvel ezelőtt vett egy lakást 9 millió forintért, amelyet 3 hónappal később változatlan állapotban 12,5 millió forintért adott el. Az eredeti eladónak jelentős kára keletkezett, pusztán azért, mert az ingatlanügynök nem ismerte megfelelően a piacot.