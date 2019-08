Már három ágazatban több a cégalapítás, mint a törlés

Új belépő az ingatlan.

Az építőipar és az energetika mellett immár az ingatlan is felsorakozott ama területek közé, ahol több vállalkozást alapítanak, mint amennyi megszűnik – vonja le a céginformációval foglalkozó Opten közleményében az év első hét havának tapasztalatait Pertics Richárd igazgató. A többi ágazatban – amiként a hazai társaságok egészét tekintve is – csökkent a vállalkozások száma. Az ingatlanárak emelkedése és az építőipar menetelése ismeretében talán nem is olyan meglepő, hogy hosszú idő után ismét több az új ingatlanügyletekkel foglalkozó vállalkozás, mint a törölt. A közel 40 ezer ilyen társaságon belül több a külföldi hátterűek aránya, mint a többi területen. Az építőiparnak változatlanul minden mutatója kiugró. A cégek nagy mennyiségén túl rekordszintű az 1200-as bővülési szám éppúgy, mint az alapítások és a törlések szintje. A szintén bővülést mutató energetikában ugyan kevesebb a cég, ám ezek jóval eredményesebbek és megbízhatóbbak. A vendéglátás viszont idén is inkább kedvezőtlen értelemben lógott ki a sorból. Az ágazatban – különösen a kiemelkedő törlési arány miatt - rendkívül gyors a cégcserélődés. Összességében - az együtt adminisztrációsnak nevezett - kölcsönzést-üzemeltetést, utazásszervezést, egyéb gazdaság támogató tevékenységet végző társaságok, illetve biztonsági szolgálatok se büszkélkedhetnek. Arányaiban itt a legnagyobb, 10,5 százalék a törlési arány. Százezres létszámával a legnépesebb ágazat a kereskedelem-gépjárműjavítás, szintén magas cserélődési aránnyal. Az év első hét havában itt 4 ezer cég alakult, de 1712-vel több szűnt meg.