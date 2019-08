Speed, kokain, LSD? – civil ruhás rendőröket kínálgatott egy díler Ozorán

A spanyol nő komplett készletbemutatót tartott, aztán a nyomozók is bemutatkoztak.

A Székesfehérvári Törvényszék is helyben hagyta azt helyi járásbíróság végzését, ami alapján letartóztattak egy spanyol állampolgárságú, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított nőt. A megalapozott gyanú szerint a spanyol nő az O.Z.O.R.A. Fesztivál területén a szolgálatot teljesítő civil ruhás rendőrjárőröknek kábítószert akart eladni, felsorolva a szerek fajtáit, azok árát is. A rendőrök persze nem vásároltak be békésen a drogból, hanem megmotozták az árust és átvizsgálták csomagjait. Az ellenőrzés során több pakett került elő, ezekben az előzetes szakértői vizsgálat MDMA, ketamin, LSD, amfetamin és kokain jelenlétét mutatta ki.

A törvényszék szerint „a jelentős tárgyi súlyú bűncselekményt elkövető”, spanyol ganúsítottról feltételezhető, hogy ha nem tartóztatják le, akkor elérhetetlenné is válik a hatóságok számára. A bíróság sietett azt is hozzátenni, hogy az elmúlt két hétben az O.Z.O.R.A. Fesztivál kapcsán összesen 11 gyanúsított letartóztatását rendelték el kábítószer-kereskedelem bűntette miatt. Jegyezzük meg ugyanakkor, hogy az idén július 29-augusztus 4 között zajló trance-goa fesztiválon egy hét alatt több tízezren fordulnak meg - ilyen látogatottsági szám mellett pedig előfordulhatnak visszaélések is.