Beatles-dalok ihlette különböző műfajú versek magyar közéleti kontextusba helyezve - ironikus, önironikus és néha nosztalgikus alkotások Bolgár György kötetében.

Egykor és most: a költészetben gyakori időszembesítésre épülnek a kötet versei. Mindegyikük egy-egy klasszikus Beatles-dal címére épül, olykor a Lennon/McCartney szerzeményekből szövegrészek, jellegzetes motívumok emelődnek át a költeményekbe. Az örökzöld slágerek evidensen a kora ifjúság atmoszféráját idézik fel, a Bolgár-művek viszont rendre az időskor nyűgeit sorjázzák, az „eliramlik az élet” élményét hangsúlyozzák, s ettől az egész kollekció költői attitűdjét szükségképp az irónia/önirónia uralja. Átszínezve némi enyhe nosztalgiával. A versek végén – afféle kislexikonként – a szerző megadja a címadó Beatles-számok filológiai adatait, utánuk pedig kiemel ugyanabból a periódusból valamilyen karakteres hazai eseményről szóló hírt. Ez az apparátus tovább fokozza az alapszövegek erős iróniáját. Tudatosítja bennünk például azt, hogy az akkori mindennapjaink milyen kisszerűek, szürkék és provinciálisak voltak, és ehhez a sivársághoz képest milyen színesnek és csillogónak tűnt a dalokban fölsejlő világ. A játékosságot erősíti e költemények műfaji és ritmikai sokszínűsége. Találhatunk közöttük hagyományos dalt és szonettet, szabad verset és majakovszkiji, lépcsőzetesre tördelt alkotást. Van hangsúlyos és időmértékes verselésű – sőt, akad hexameterekben írt mű is, melyben a daktilusok és spondeusok lüktetése kifejezetten viccesnek tűnik. Bolgár György tehát halmozza az ötleteket, a poénokat, bőségük olykor már szinte zavarja a lényegi üzenetek befogadását. Mert persze, mégiscsak alapvetően fájdalmas, elégikus itt az uralkodó szólam. Amennyiben a romlandóságról, a hajdani remények és hitek veszendőségéről, a takaréklángra vett vágyakról, a régi fölívelést követő lejtmenet melankóliájáról vall többnyire a lírai én. S a Beatles halhatatlan dalaiban lüktető fergeteges életöröm, a „miénk a világ” oly sodró dinamikája ezekben a versekben jobbára múltidőbe tevődik. S noha nem szűnik meg, de átalakul a gombafejűek számaiban méltán meghatározó szerelem varázslatos, titkokkal teli élménye, szerepe is. Az élet legnagyobb „kalandjából” végső menedékké válik: alighanem az egyedüli vigasszá a semmi végzetes fenyegetésére. Csupa Beatles: a kötet alapötletének, szerkezeti elvének természetesen van a játékos-önironikus költői szerep megteremtésén túlmutató funkciója is. Ez pedig leginkább abban összegezhető, hogy akik az 1960-as években voltak tizenévesek, azoknak életét masszívan végig kísérik Lennon, McCartney és Harrison zseniális alkotásai. A She Loves You jottányit sem fakul, a Let It Be sosem válhat unalmassá. Az én nemzedékemnek még megadatott a csúcsminőségű populáris kultúra – szoktam volt mondogatni a fiaimnak. Infó: Bolgár György: Amikor 64 leszek. Csupa Beatles Kossuth Kiadó, 2019