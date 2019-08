Általános iskolás lányt futtatott egy fóti pár

Rábeszélték a fiatalt, hogy prostituáltként dolgozzon velük. Börtönbüntetés kiszabására tett indítványt velük szemben az ügyészség.

A Dunakeszi Járási Ügyészség kerítés bűntette miatt emelt vádat egy férfival és élettársával szemben, akik egy általános iskolás lányt rábeszéltek arra, hogy prostituáltként dolgozzon velük.a nő 2016 óta Fóton vagy az interneten ismerkedett férfiakkal, akikkel a házukban pénzért létesített szexuális kapcsolatot. Mindez az élettársa tudtával történt, a vádlottak főként a nő prostitúciós bevételéből éltek. Az asszony összebarátkozott egy általános iskolás lánnyal, aki többször is elment a vádlottak lakására. A beszélgetések során a férfi és a nő azzal kecsegtette, hogy milyen jól keresne és mennyi pénzt gyűjthetne össze, ha ő is prostituált lenne. Az élettársak tisztában voltak a sértett életkorával, és azt is tudták, hogy általános iskolába jár. A lány beleegyezett abba, hogy a vádlottak hirdetést adnak fel neki, valamint megszervezik a találkozóit, amiket a lakásukban bonyolíthat le. Megállapodtak abban, hogy a szexuális szolgáltatásért kapott pénzt háromfelé osztják. A nő fotókat készített a fiatal lányról, és egy internetes oldalon hirdetést adott fel, telefonszámként pedig a saját számát adta meg. A hirdetésre jelentkező férfiakkal a nő szervezte meg a találkozót, ő határozta meg a tarifát is. A sértett 2017 júniusától október végéig naponta több férfival létesített szexuális kapcsolatot a vádlottak lakásában, bevételét minden alkalommal átadta nekik. A lány a pénzből semmit sem kapott, azt a férfi és a nő saját magára költötte el. A Dunakeszi Járási Ügyészség kerítés bűntettével, gyermekprostitúció kihasználásának bűntettével és más bűncselekménnyel vádolja az élettársakat. A járási ügyészség börtönbüntetés kiszabására tett indítványt velük szemben.