Ezentúl nem postázza automatikusan katalógusait az IKEA

A várost csaknem harminc éve vezető független polgármesternek fideszes és ellenzéki kihívója is lesz ősszel.



Már nem csak fideszes kihívója van Gémesi Györgynek, aki csaknem harminc éve irányítja Gödöllő városát, írja az atv.hu . Miután megőrizte függetlenségét az ellenzékkel szemben, utóbbiak az MSZP-s Kovács Barnabást indítják a regnáló vezető ellenében.

Kovács mögött - aki öt évvel ezelőtt is megmérkőzött Gémesivel, de akkor alulmaradt - az MSZP mellett a DK, a Jobbik, a Párbeszéd és a Szolidaritás is felsorakozott. Utóbbin kívül mind ott lesz a szavazólapon is. Bár a tárgyalásokon részt vett a Momentum, ők végül kimaradtak a megállapodásból.

Az ellenzéki pártok korábban őt is megkeresték, de nem szerette volna feladni függetlenségét - nyilatkozta Gémesi az ATV Start műsorban. Mint mondta, az első választást leszámítva, mindig civil szervezet jelöltje volt, függetlenül az országos dolgoktól. Ezeket ugyanis – szerinte – szét lehet választani.





Tény ugyanakkor, hogy polgármesterének szándéka ellenére is érintett országos ügyekben Gödöllő. Itt volt például, hogy tavaly a hajléktalan-törvény alapján először vittek el egy embert a nincstelenségéért. Gémesi ezután élőben jelentkezett közösségi oldalán a város hajléktalanszállójából, és arra kért mindenkit, hogy a hajléktalan embereknek ne vigyenek ételt

Nem hiszi, hogy ezzel a húzással a Fidesz malmára hajtanák a vizet, nyilatkozta Kovács Barnabás, aki polgármester-jelölt mellett a gödöllői MSZP szervezetének elnöke is. Fontosnak tartja, hogy az ellenzéknek is legyen polgármesterjelöltje, amely majd a képviselőjelölteket is felfelé húzza.