Leváltatná a Jobbik a karcagi rendőrkapitányt

A rendőri vezető egy hangfelvétel szerint óvta rendőreit a helyi kórházi dolgozók bírságolásától. Ha ez igaz, akkor bűncselekmény történt – üzeni az ellenzéki párt.

Felszólítja a Belügyminisztériumot a Jobbik, hogy amennyiben a karcagi rendőrkapitányságot vezető Teleki Zoltán nem mond le magától, akkor menesszék és gondoskodjanak olyan utódról, akiben „a helyiek meg tudnak bízni” - jelentette be keddi sajtótájékoztatóján a párt frakcióvezető-helyettese. Lukács László György a felvételre utalt, amelyen a karcagi rendőrkapitány korrupciós eligazítást tart alkalmazottjainak. A kapitány a kiszivárgott felvételen

állítólag arra kéri beosztottjait, hogy differenciáltan bírságoljanak és kórházi dolgozókat ne büntessenek, különben nem lehet elintézni a rendőrök soron kívüli ellátását.

Lukács szerint amennyiben a hangfelvétel valódi, akkor bűncselekmény történt. Az eset azért is aggályos, mert aláássa a rendőrségbe és az egészségügybe vetett bizalmat - fűzte hozzá a politikus. A frakcióvezető-helyettes azt kérte, hogy visszamenőlegesen is tárják fel azokat az eseteket, amikor a rendőrkapitány arra utasította beosztottjait, hogy térjenek el a jogszabályoktól. Egyúttal felszólította a város kórházát: vizsgálják ki, hogy miért kerültek előre egyes emberek a várólistákon. Más témában feltett kérdésre azt felelte, hogy Orbán Viktor rendszerét csak úgy lehet lebontani, ha az őszi önkormányzati választásokon mindenki a legerősebb ellenzéki jelöltet támogatja. Ezzel kapcsolatban kapott néhány kérdést arról is, hogy a független gödöllői polgármester ellen egy MSZP-s, a fővárosi VII. kerületben pedig a szocialista Hunvald György és az egykori LMP-s Moldován László is elindul az ellenzéki pártok közös jelöltje, a DK-s Niedermüller Péter ellen. Lukács az MTI beszámolója alapján mindkét ügy kapcsán kitérően válaszolt, azt mondta, nem ismeri a helyi viszonyokat és szereplőket.