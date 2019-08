Újabb népszavazási kérdésekkel bombázzák az NVB-t a nyugdíjasok

Politikai szélcsendben kezdődik ma a IX. kerületi voksolás, amely az első lokális előválasztás, és azon is múlhat az eredménye, hogy kinek van nagyobb legális adatbázisa.

Mától pénteken 14 óráig szavazhatnak a ferencvárosiak az ellenzéki előválasztáson, ahol két polgármesterjelölt-jelölt indul a voksokért. Baranyi Krisztinát és Jancsó Andreát négy helyszínen támogathatják a kerület lakói: a Ferenc körút és az Üllői út sarkán, a Ferenc téren, a Mester utca–Haller utca sarkán, valamint az Ecseri úti metrópótlóbusz megállójánál lesznek standok. Az eseményt már július elején bejelentették, ugyanakkor csak a minap lett hivatalos a pontos dátum – augusztus 14. és 16. között –, valamint a helyszínek is: Corvin-negyed, Ferenc tér, Mester utca – Haller utca sarka, Ecseri út, metrópótló busz megállója. A késlekedés annak fényében nem meglepő, hogy - mint arról lapunk is többször írt - rengeteg vita terhelte az előválasztásról szóló tárgyalásokat. Baranyi Krisztina független jelöltet az LMP, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Puzsér Róbert kampánycsapata, a Kulcs Egyesület és a Párbeszéd támogatja, míg a momentumos Jancsó Andrea mögött az MSZP, a DK és a Jobbik sorakozott fel. Karácsony Gergely, az ellenzék főpolgármester-jelöltje vélhetően személyesen is intézkedett amiatt, hogy végül megrendezzék a procedúrát, legalábbis erről tanúskodik a megállapodás előtt pár nappal közzétett Facebook-bejegyzése. Karácsony azt írta, „véget vetünk a ferencvárosi ellenzéki szerencsétlenkedésnek!” Virág Andrea, a Republikon Intézet elemzője kérdésünkre leszögezte: sokszor hiányoljuk az ilyen típusú tárgyalások kapcsán az őszinte mondatokat, Karácsony most egyértelműen fogalmazott. Az egyébként Virág Andrea szerint már biztos, hogy az előválasztás a főpolgármester-jelölt kiválasztására jó módszer, de kerületi szinten a ferencvárosi lesz az első ilyen procedúra. A szakértő emlékeztetett arra is, hogy a főpolgármester-jelölti előválasztásnál már az önkormányzati voksolás előtt egy évvel volt vita, elképzelés, míg Ferencvárosban ez mindössze három hónappal az igazi megmérettetés előtt zajlott. Böcskei Balázs, az IDEA Intézet vezetője is azt emelte ki érdeklődésünkre, hogy a ferencvárosi előválasztás speciálisabb, és csak részben hasonlít a korábbi fővárosi, hasonló procedúrához. Míg a főpolgármesteri előválasztás nem egy belső, ellenzéki politikai konfliktus feloldására szerveződött, addig a ferencvárosit az egyes jelöltek ellenzéki hitelességét megkérdőjelező ügyek vagy együttműködési hajlandósága körüli komoly bizonytalanságok hívták életre.

Böcskei egyébként leszögezte, a budapesti előválasztások várakozáson felüli részvételt hoztak. Ugyanakkor úgy gondolja, a IX. kerületben az egyébként is bizonytalan várakozáshoz képest is kevesebben választanak majd. – Lokális előválasztás még soha nem volt, az elsőt pedig egy politikailag szélcsendes időszakban tartják, a tét kisebb, mint a főváros esetében, ráadásul az ellenzéki pártok sem álltak bele annyira, mint a fővárosi procedúrába. Karácsonyt leszámítva egy vezető politikus sem vette „arcára” egyik jelöltet sem – érvelt az elemző. Ezért Böcskei szerint leginkább az dönthet majd, hogy kinek van több olyan legálisan használható adatbázisa, amellyel mozgósítani tudja az aktivistáit és a magszavazóit. A szakértő megjegyezte azt is: szerinte a IX. kerületi polgárok előválasztás nélkül is elfogadták volna konszenzusos jelöltnek Jancsót vagy Baranyit is , – A tapasztalat az, hogy az ellenzéki szavazóknak fontosabb a megoldás, mint az odavezető út – hangsúlyozta. Ennek ellenére az IDEA Intézet vezetője hasznosnak tartja az eseményt, hiszen a harmadik nap végén egy ellenzéki jelölt áll majd szembe a fideszes Bácskai Jánossal.