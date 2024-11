Az Orbán-kormány szembemegy az emberek véleményével, a magyarok csaknem háromnegyede szerint engedélyezni kellene a kegyes halált

A 73 százalék még a kétharmadnál is magasabb arány, szóval úgy is fogalmazhatnánk, hogy még a Holdról is jól látszik. A kabinet talán éppen ezért ezért óvakodik népszavazást kiírni a eutanázia ügyében.