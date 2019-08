Jön az első angol házidöntő

A zágrábi 1-1 után a budapesti visszavágón 4-0-ra nyert a horvát bajnok az FTC ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező visszavágóján.

Szerhij Rebrov, a ferencvárosiak vezetőedzője egyszerűen összefoglalta az M4 Sportnak a lényeget a Dinamo Zagreb elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-visszavágó előtt. A szakember azt mondta, jól kell játszani a csapatának a továbbjutás kivívásához.

A harmadik selejtezőkör zágrábi első mérkőzése után az 1-1-es eredmény bizakodásra adhatott okot, ugyanakkor nem lehetett elfelejteni, hogy a horvát együttes kerete nem csupán papíron volt erősebb. A zágrábiak jobban és veszélyesebben játszottak a magyar bajnoknál az első találkozón, mégsem volt érdemtelen a döntetlen, mert a ferencvárosiak csapatként egységesebbek voltak és végig rendkívül odaadóan küzdöttek, ennek lett a jutalma a kinti 1-1.

Nenad Bjelica, a zágrábiak trénere azt mondta a mérkőzés előtt, nem becsüli le a Ferencvárost, de győzelmet vár csapatától és képesnek tartja játékosait ennek elérésére.

A kezdő sípszó után rögtön egymásnak estek a csapatok, a második percben Tokmac lövését védte bravúrral Livakovic, egy perccel később már Dibusznak kellett az alapvonalon túlra ütni a labdát Orsic próbálkozása után. A folytatásban az FTC irányította a játékot, veszélyesebben játszott ellenfelénél. Mégis a vendégek szerezték meg a vezetést a tizenhatodik percben: Olmo passzolta be a labdát a védők mögé és Ademi 8 méterről Dibusz mellett a hálóba talált (0-1). Ezzel folytatódott az a nem túl fényes sorozat, hogy a ferencvárosiak ebben a szezonban minden európai kupameccsükön kaptak gólt. A továbbjutás reményéhez az kellett, hogy egy másik hagyomány sem szakadjon meg: a korábbi találkozókhoz hasonlóan a ferencvárosiak ezen az összecsapáson is találjanak be az ellenfél kapujába.

A félidő utolsó negyed órájában fölénybe került a magyar együttes, de csak egy veszélyes helyzete akadt: Sigér 19 méteres távoli lövése után a labda a kapufáról pattant az alapvonalon túlra, ez volt az első felvonás utolsó jelenete.

A második felvonás zágrábi góllal kezdődött, Orsic tört be a bal oldalról a tizenhatoson belülre, laposan középre gurított labdáját Petkovic kapásból a jobb sarokba lőtte (0-2). Nagyon nehéz helyzetbe került a Rebrov-csapat, amelynek a továbbjutáshoz három gólt kellett szerezni. Idő maradt erre, de a ferencvárosiak játékában nem volt benne, hogy képesek lennének erre a bravúrra.

Az 55. percben az elvi esély is elszállt, miután Olmo bevette Dibusz kapuját (0-3). A 69. percben tízen maradtak a ferencvárosiak, a sárga lappal rendelkező Civic könyökkel ütötte meg ellenfelét a felezővonalnál. Tíz perccel később a csereként beállt Gojak megszerezte a negyedik gólt (0-4). A meccs utolsó eseménye Petkovic kapu fölé bombázott tizenegyese volt a 89. percben.

A ferencvárosiak számára még nem ért véget az európai kupakaland, jövő csütörtökön az izraeli Maccabi Tel-Aviv és a litván Suduva párharcának továbbjutójával csatáznak az Európa-liga csoportkörébe jutásért idegenben. A Suduva az első meccsen 2-1-re nyert Izraelben.