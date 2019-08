László pisztollyal a kézben várta a villamost

A Fővárosi Főügyészség hivatali vesztegetés miatt vádat emelt ellene.

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy férfi ellen, aki hatósági ellenőrzés során akart számára kedvező döntést a tűzoltónak szánt, borítékba rejtett készpénzzel.az 53 éves férfit a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége hatósági egy ellenőrzés során nyilatkozattételre és iratbemutatásra hívta fel. Ennek az volt az oka, hogy a férfi által használt lakásban a kéményseprő-ipari közszolgáltató által korábban jelzett szabálytalanságok kijavítása nem történt meg. A férfi levelet írt az ügyintéző tűzoltó főhadnagynak címezve, és ebben a levélben kérte az eljárás megszüntetését az iratok benyújtása nélkül, kifejtve az érveit. Annak érdekében, hogy az eljárás megszüntetéséhez szükséges hatósági igazolások hiányában az eljárást megszüntessék, a férfi egy 20 ezer forintos bankjegyet is elhelyezett a levélben. A pénzt a katasztrófavédelem levélbontó ügykezelője megtalálta, és az esetet jelentette a vezetőjének. A Fővárosi Főügyészség a férfival szemben hivatali vesztegetés miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre, a bűncselekményért három évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhatnak.