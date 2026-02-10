A lövéseket az a húsz gyerek is hallotta, akik a közös folyosóról nyíló óvodában tartózkodtak. Orbán Sándor polgármestert a fején és a mellkasán érte lövés, mentőhelikopterrel vitték kórházba.
Aztán a rendőrök hamar leterítették.
Csak egyikük töltötte be a 14. életévét, őt már meg is gyanúsították a nyomozók.
Új részletek derültek ki a Budapest XVI. kerületében iskolatársaikat bántalmazó banda ügyében.
A fejét elvesztő garázda hiába menekült be az orvosokhoz, a rendőrök elfogták.
A férfi legalább háromszor lőtt egy mosonmagyaróvári házban, de szerencsére senki nem sérült meg.
A budapesti rendőrök az utcán fogták el a VII. kerületi gyanúsítottat, aki át is adta a bűncselekményhez használt fegyvert.
Garázdaság és zaklatás elkövetésével gyanúsít a rendőrség egy 27 éves férfit, aki emberöléssel rendezte volna nézeteltérését ismerősével szemben.
Az ellenzéki párt szerint a Fidesz küldte a provokátorokat, s egyikük rántott fegyvert az egri gyűlésükön.
Fegyveres rablásért állított gyorsított eljárásban bíróság elé állított a Kecskeméti Járási Ügyészség egy férfit.
A társasház előtt és a lépcsőházban is elsütötte a fegyvert.
Volt minden, ami egy utcai háború megvívásához szükséges.
A férfi korábban többször is megfordult az étteremben, de udvariatlannak találta a személyzetet.
A 29 éves férfi csak a fegyver hangjára volt kíváncsi, de ezzel is pánikot keltett az angyalföldi társasházban.
Zavarta, hogy az egyik diáklány szelfiket készített magáról.
A gyanúsított kíváncsi lehetett a járőrök munkájára, mert a helyszínen maradt.
Felszállni azonban már nem tudott rá, mert perceken belül rendőrök vették körül.
A zavart gyorshajtó több autót és egy ház kapuját is összetörte, kocsijában fegyvert találtak.
Egy közlekedési vita miatt durrant el a kőszegi sofőr agya és fegyvert rántott.
Felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt emeltek vádat egy nagykanizsai férfi ellen, aki gázpisztollyal fenyegette meg barátnőjét - közölte a Zala Megyei Főügyészség szerdán.
Jogerősen két év börtönbüntetéssel sújtotta a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság azt a férfit, aki hétfő éjjel rendőrökre lőtt gáz-riasztófegyverével - közölte a fővárosi főügyész, hozzátéve: a büntetést a bíróság 5 év próbaidőre felfüggesztette.
Lakásában bántalmaztak egy férfit Budapesten pénteken este.
Gázpisztollyal lőttek meg egy külföldi férfit hétfő éjszaka Csepelen, a férfit súlyos sérüléssel vitték kórházba - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság honlapján kedden.
Megtalálták a rendőrök annak az osztrák fiúnak a holttestét, akit az éjszaka leple alatt, szőnyegbe csavarva csempészhetett át Magyarországra a vele egykorú gyilkosa.
Gázpisztollyal fenyegetőzve, erőszakkal vette el egy fiú biciklijét három fiatal egy tatabányai általános iskola udvarán. A rendőrök a gyanúsítottakat elfogták, de őrizetbe nem kerültek - tudta meg a HavariaPress.
Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a rendőrség azzal a férfival szemben, aki gáz-riasztó fegyverrel fenyegette meg idén januárban volt élettársát és annak új barátját Nagyszénáson - jelenti a HavariaPress.
Az elsötétített kirakatüvegű trafikok kedvelt célpontjai a rablóknak, hiszen kívülről semmit sem látni - most épp egy pécsi dohányárudát fosztottak ki.