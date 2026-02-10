Betörtek az irodájába és rálőttek, mentőhelikopterrel kellett kórházba vinni a Veszprém megyei Nagytevel polgármesterét

A lövéseket az a húsz gyerek is hallotta, akik a közös folyosóról nyíló óvodában tartózkodtak. Orbán Sándor polgármestert a fején és a mellkasán érte lövés, mentőhelikopterrel vitték kórházba.