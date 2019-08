Egy budapesti pláza vécéjében úgy összevertek egy férfit, hogy tíz nap után belehalt sérüléseibe

A két tettes időközben dicsekedni kezdett, hogy mennyire megverték az áldozatot. A Fővárosi Főügyészség halált okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat ellenük.

Az eset még 2017 novemberében történt, de most jutott el a vádemelésig. Az ügyészség közleménye szerint a két vádlott, egy 25 és egy 29 éves férfi ivócimborák voltak, és egy XIII. kerületi hipermarketben összetalálkoztak egy másik férfival, a sértettel. A sértett korábban több alkalommal lopott a 25 éves férfitól, aki emiatt már nem egyszer megverte. A 25 éves férfi a mellékhelyiségében számon kérte a sértettet, aki azonban ittas állapotban volt, és nem tudott a számon kérő elvárásainak megfelelően válaszolni. A fiatalabb férfi ezért bántalmazni kezdte, a sértett elesett, folyt a vére, de a terhelt nem hagyta abba a bántalmazást. A 29 éves férfi kezdetben figyelte és biztosította a mellékhelyiségben társa cselekményét, majd ő maga is bántalmazta a sértettet. Egy idő után a vádlottak felhagytak a sértett bántalmazásával, megmosdatták, majd mentőt hívtak hozzá. Mindkét vádlott megvárta a helyszínen a mentőket. A sértetten életmentő műtétet hajtottak végre, azonban a férfi tíz napon belül elhunyt. A vádlottak – amíg nem értesültek a sértett haláláról – több személynek is dicsekedtek azzal, hogy nagyon megverték a sértettet. A Fővárosi Főügyészség a két férfi ellen társtettesként elkövetett, halált okozó testi sértés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre, amely bűncselekményt a törvény kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. A vádlottak letartóztatásban vannak.