Több olvasónk is jelezte, hogy közvélemény-kutatásnak álcázott lejárató kérdésekkel hívogatják a pécsieket.

– Még ma megteszem a rendőrségi feljelentést rágalmazás miatt – közölte lapunkkal Péterffy Attila, az ellenzék pécsi polgármester-jelöltje, miután több olvasónktól is úgy értesültünk, hogy közvélemény-kutatásnak álcázott lejárató kérdésekkel hívogatják a pécsieket. Erről egyébként a szabadpecs.hu is írt, sőt Péterffy is azt mondta, több ismerőse felhívta, akik túl estek ezen a beszélgetésen. A baranyai portál úgy tudja, az Amygdala nevezetű cég nevében telefonálnak és a közéleti témákról szóló közvélemény-kutatásra hivatkozva, a telefonszámot a készülékek nem jelzik ki. Életkort, végzettséget, irányítószámot is kérnek. (Az Amygdala néven egyébként a Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. szokott bejelentkezni, róluk korábban az Átlátszó és a Magyar Narancs is azt írta, hogy főképp a Fidesznek kedves témákban kérdezősködnek.) Péterffy egyébként azért fordul bírósághoz, mert az egyik kérdés így szólt: „akkor is szavazna-e Péterffy Attilára, ha kiderülne, hogy családon belüli erőszakot követett el?” – Csütörtökön közzé teszek egy felhívást a pécsiek körében és 100 ezer forintot ajánlok fel annak, aki ezeket az álkérdéseket rögzíti és elküldi nekem. Szeretném ugyanis ezt felhasználni bizonyítékként – fogalmazott a pécsi jelölt. Péterffy egyébként számított arra, hogy a Fidesz bevet kreatív eszközöket is a lejáratására, „de, hogy ennyire lemennek kutyába, azon megdöbbentem.”