Szállingóznak a szavazatok Ferencvárosban

Szerény érdeklődés mellett rajtolt a ferencvárosi előválasztás, a résztvevők és a stábok csütörtökre és péntekre várják a fellendülést.

Az esemény három napig tart, pénteken már győztest is hirdetnek a független Baranyi Krisztina és a momentumos Jancsó Andrea közül. – Na, épphogy befértem! – grimaszolt egy középkorú férfi, miután leadta a szavazatát szerda kora délután, a ferencvárosi előválasztáson. A megjegyzését iróniának szánhatta, hiszen a négy helyszín egyikén, a Corvin Plazánál gyakorlatilag alig találkoztunk érdeklődővel. – Ez csak a kezdés, ráadásul munkanap is van, estére és főképp holnapra beindul a dolog – magyarázta egy momentumos aktivista. Azt azonban gyorsan hozzátette, nem segítettek az előválasztásnak azok a viták, amelyek a megállapodás előtt szinte naponta kipattantak. – Ha legalább egy héttel hamarabb megtudtuk volna a pontos időpontot, akkor végigkopogtatjuk az egész kerületet. Ehhez képest csak a hétfő és a kedd volt a kampányé, így azért nehéz – érvelt az aktivista fiú. A sok vita és balhé mindenesetre nem riasztotta el Tamást, a kerületben élő egyetemista fiút, aki biciklivel közelítette meg a szavazósátrat. (A sátor egyébként hasonlított a főpolgármester-jelöltségről döntő előválasztás voksoló helyszíneihez – csak a kígyózó sorok hiányoztak.) – Baranyi Krisztára szavazok, tetszik benne, hogy szociálisan érzékeny. A legfontosabb azonban az, hogy sokat van terepen, együtt dolgozik a civilekkel és nem politikai ejtőernyős – sorolta Tamás, aki arra is kitért, az internetről értesült a folyamatról. – Az előválasztás jó dolog, sokkal hamarabb el kellett volna kezdenie ezt az ellenzéknek. Nekem az is tetszene, ha mindenhol így születne döntés, mert akkor megúsznánk rengeteg alkalmatlan bohócot – mondta. Miközben a fiatalembernek egyértelmű volt, hogy az internetről tájékozódjon – állítása szerint több interjút is olvasott a két jelöltről –, addig a nyugdíjas Mária tőlünk hallott először a kerületi előválasztásról. – Én nem tudom, kik ezek a nők – mondta, bár kérdésünkre azt sem tudta megmondani, hogy jelenleg ki irányítja a kerületet. Mária amúgy negyven éve él Ferencvárosban. Jancsó Andrea szimpatizánssal is találkoztunk a Corvinnál. – A sok cikk és a két jelölt viselkedése miatt én a momentumos hölgyre szavazok – mondta egy idősebb úr. – Kemény, helyenként inkább durva stílusa van Baranyinak, egy polgármesternek pedig muszáj kompromisszumokat kötnie, nem pedig egyedül harcolni a világ ellen – indokolt.

A Ferenc téren valamivel nagyobb érdeklődést tapasztaltunk. Ez vélhetően annak is köszönhető, hogy ottjártunkkor Fekete-Győr András, a Momentum elnöke és Jancsó Andrea is a helyszínen kampányolt. Megtudtuk, késő délutánig 100-150-en adták le itt a voksukat. Jancsó Andrea kérdésünkre azt mondta, jól látszik, hogy az első nap főképp azok érdeklődnek, akik elhivatott szavazók, tudják kit akarnak választani. – Csütörtökön és pénteken szerintem a bizonytalanok közül is jó páran szavazni fognak – bizakodott. Jancsó egyébként egész nap a szavazósátrakat járta, szavai szerint mindenhol örömmel és szeretettel fogadták. Baranyi Krisztina más taktikát választott, ő a teljes napot az Ecseri úti vokssátornál töltötte. – Biztos, hogy itt többen szavaztak, mint 100-150-en – szögezte le gyorsan, miután közöltük vele a nem hivatalos Ferenc téri részvételi arányt. – Nagyon sokan támogatnak engem, ez az érzés kárpótol minden rosszért, amit a tárgyalások során tapasztaltam – hangsúlyozta. Ha már tárgyalások: a szavazólap összeállítása is jól mutatja, milyen nehézkesen és vitákkal terhelve jutottak el a szerdai kezdésig. Baranyi Krisztina neve mellé ugyanis a Kulcs civil egyesület, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, az LMP és a Párbeszéd logója került. Jancsó Andrea pedig – elméletileg – szintén számíthat a Párbeszéd támogatására a Momentumon, az MSZP-n és a Jobbikon kívül. Arra egyik jelölt sem tudott válaszolni, hogy a Párbeszéd miképp tudja mindkettejüket támogatni. Az mindenesetre biztos, hogy Karácsony Gergely társelnök többször biztosította Baranyit a támogatásáról, ugyanakkor úgy tudjuk, a párt elnöksége nem feltétlenül ezt akarta. A hivatalos álláspont mindenesetre az, hogy a Párbeszéd a Demokratikus Koalícióhoz hasonlóan az előválasztás győztese mellé áll majd.