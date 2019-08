Csak a levegőbe beszél a kormány

Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program tervezete említést sem tesz a hulladékok törvényellenes lakossági égetéséről, miközben ez a szennyezés egyik fő oka – hívja fel a figyelmet a nemrég társadalmi vitára bocsátott minisztériumi anyag kapcsán a Levegő Munkacsoport.

A felszámolás egyik alapvető eszköze lenne az illetékes hatóságok megerősítése azért, betartathassák a szabályokat. A benzin- és dízelüzemű járművek száma és futásteljesítménye a hivatalos előrejelzések szerint a tovább nő, ami nagyrészt semmisé teheti a közlekedési szennyezés csökkentési terveit - vélekednek. Így valamennyi hazai közúton sürgetőnek tartják a kilométer- és szennyezésarányos útdíj kivetését minden gépjárműre. Az épületek energiahatékonyságának javítására, a tüzelőberendezések korszerűsítésére, a távfűtés kiterjesztésére, egyes szilárd tüzelőanyagok lakossági használatának korlátozására és a közlekedési károsanyag-kibocsátások csökkentésére vonatkozó elképzeléseket amúgy üdvözlik. Ám sok bennük a kétség: a kormány ugyanis már 2011-ben is elfogadott egy, általuk kiválónak tartott programot, ám abból azonban alig valósult meg valami – idézi közleményük Lukács Andrást, a civil szervezet elnökét. Sőt, szerinte a helyzet azóta romlott: elterjedt a hulladékok égetése a háztartásokban, többen fűtenek a rendkívül szennyező lignittel, és ugrásszerűen megnőtt a használt autók behozatala is – tette hozzá. Ezért részletes intézkedési tervet sürgetnek. A most társadalmi vitára bocsátott, 2030-ig szóló terveket ez év április 1-ig már el kellett volna küldeni Brüsszelbe – figyelmeztet a Levegő Munkacsoport.