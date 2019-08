726 millió forint közpénzt adott a kormány a Baromfi-Coop nyírjákói trágyagyárára

Megint egy súlyos összeggel bizonyította az Orbán-kormány, hogy a maga részéről minden megtesz a társadalmi egyenlőtlenségek növeléséért.

A szerves trágyának talajjavító hatása van, ezen belül a szárított, pelletált forma egy korszerű és hatékony megoldást jelent - tette hozzá a miniszter. Márpedig a 2,6 milliárdos nyírjákói üzemben pont baromfitrágya-pellet készül majd.



Bárány László, a Master Good cégcsoport tulajdonosa, a társaság ügyvezető igazgatója beszédében elmondta, a szervesanyag-kezelő központot a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) keretében elnyert, 726 millió forintos kutatás-fejlesztési támogatás segítségével valósította meg a Baromfi-Coop.

Nemrég egyébként Varga Mihály pénzügyminiszter dicsekedett el azzal egy átadón, hogy az Orbán-kormány a Ginop-pályázatokkal eddig 2530 milliárd forint közpénzt ömlesztett az egyébként is nyereséges nagyvállalatok számláira . Mert közpénz nélkül is jól megy a Baromfi-Coop dolga is: a takarmánytermeltetéssel, baromfitenyésztéssel, keltetéssel és broiler hízlalással foglalkozó társaság nyeresége nyilvános cégadatok szerint a két évvel ezelőtti 4,9 milliárd forintról tavaly már 5,8 milliárd forintra nőtt.