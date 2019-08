Szabad szemmel: Orbán egy autoriter demagóg, de egyáltalán nem lehet nyugodt

Nemzetközi sajtószemle, 2019. augusztus 15.

A kommentár úgy véli, hogy Nyugatról rosszul látszik és Kelet-Európában jobban áll a demokrácia, mint ahogyan azt sokan hiszik. Azaz a tekintélyelvű populistáknak egyáltalán nincs könnyű dolguk, ráadásul egy sor kedvező hír érkezik a térségből. De ettől még Magyarországon egy autoriter demagóg van hatalmon, aki rasszista jelszavakkal mozgósítja választóit a nem létező menekültek ellen és baj van Romániában, Lengyelországban, valamint Csehországban is. Ám nincs szó arról, ami nyugati politikai és gazdasági körökben, de a közvéleményben is járja a volt szocialista államokról, ti. hogy ott az emberek nem is akarnak mást, mert nem tudják, hogy mehetnének jobban is a dolgok. Valójában nagyon is tisztában vannak az alternatívákkal. A változások az új szlovák államfő megválasztásával kezdődtek. Caputová nyíltan szembeszáll Orbán illiberális túlkapásaival. Aztán a csehek mutatták meg, hogy nem tűrik a törvénytelen támogatásokkal megvádolt Babist. Majd a románok követték a cseh példát és tízezrek vonultak az utcákra, a kormánypárti korrupció ellen tiltakozva. De mutatkoznak kedvező jelek Szerbiában, Albániában és Ukrajnában is. Oroszországban Putyin beleütközik az elnyomás korlátaiba, egyre népszerűtlenebb. Vagyis nincs szinte természetesnek tekinthető megosztottság a tekintélyelvű Kelet és a demokratikus Nyugat között. Utóbbi állítást amúgy is hiteltelenné teszi Salvini felemelkedése. Természetesen semmiképpen nem biztos, hogy az ellenzéki mozgalmak sikerre jutnak, Moszkvától Tiranáig. Ezért igen sürgető, hogy sok nyugat-európai szabaduljon meg a felsőbbrendű tudatlanságtól, ami a Keleten folyó harcot illeti. Határozottan azok oldalára kell állni, akik a demokratikus jogok védelmében szót emelnek a hatalmi visszaélések ellen. A demokrácia nem állapot, hanem folyamat, amiért folyamatosan meg kell harcolni. Mind Keleten, mind Nyugaton.