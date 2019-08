Négyszázezer embernek kellene menedéket keresnie Krosza elől

Több órán keresztül tartott a túszpárbaj.

Helyi idő szerint az esti órákban lövöldözés tört ki szerdán Philadelphiában, az elkövető túszokat ejtett és hat rendőrt meglőtt. Mind a hat sebesült rendőrt kórházba szállították, egyikük sérülése sem életveszélyes, még késő este haza is engedték őket. A lövöldözés akkor tört ki, amikor a rendőrök kiszálltak a város egyik északi negyedében lévő házhoz, hogy idézést adjanak át az ott lakó férfinak. A rendőrség tájékoztatása szerint a kapitányság kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó részlegének munkatársai szálltak ki, több, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított személyt le is tartóztattak, de egyikük azonnal tüzet nyitott, és több órán keresztül tartó tűzpárbaj kezdődött. Richard Ross rendőrkapitány szerdán későn este sajtótájékoztatón azt közölte: a helyzet kiszámíthatatlan, a férfi két rendőrt túszként fogva tartott, és nem hajlandó tárgyalni az időközben nagy erőkkel kivonult rendőrökkel. A két rendőrt később - öt órán keresztül tartó lövöldözés után - sikeresen kimenekítették. A Fox televízió értesülései szerint a tüzet nyitó férfi több száz lövést adott le, AR-15-ös típusú gépkarabéllyal lőtt, és más fegyverek is vannak nála. A televízióban megszólaltatott szakértők szerint az AR-15-ös az elmúlt években a tömeggyilkosok "kedvenc" lőfegyvere volt. "Donald Trump elnököt tájékoztatták a történésekről, és az elnök szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket" - közölte Hogan Gidley, a Fehér Ház egyik szóvivője. Elmondta azt is, hogy az elnök minden segítséget felajánlott Philadelphiának. Jim Kenney, a város polgármestere szerda esti sajtókonferenciáján a fegyvertartás feltételeinek szigorítását sürgette. A philadelphiai rendőrség adatai szerint ebben az idén - keddig bezárólag - 353 gyilkosságot követtek el a városban. A várost különösen a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények fojtogatják. Az idén júniusban egymilliárd dollár értékű kokainszállítmányt foglaltak le a kikötőben, egy hónappal később a város egyik negyedében hat kilogrammnyi heroint és fentanilt, két kilogramm kokaint és fegyvereket találtak.