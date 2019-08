Závecz: Megelőzi az ellenzék a Fideszt Budapesten

Hiába várták, nem vihetnek haza többet a dolgozók, a plusz pénz csak játék a számokkal.

Megint csak papíron kaptak magasabb bért a mentősök, hiába ígért 8 százalékos emelést a kormány, akinek az alapilletménye eddig nem érte el a garantált bérminimumot, az nem kapott magasabb összeget – írja honlapján a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége. Azoknál a mentődolgozóknál ugyanis, akiknek az alapbére eddig kevesebb volt, mint 195 ezer forint, az Országos Mentőszolgálat pótlékokkal oldotta meg, hogy elérjék a garantált bérminimumot. A béremelés után azonban emelkedett az alapbér, de a pótlékokat csökkentették, vagy teljesen megszüntették. „Aki eddig a kiegészítéssel együtt 195 ezer forintot kapott, az most pontosan ugyanannyit visz haza, talán egy-két ezer forinttal többet, de semmiképp sem nyolc százalékkal. Van, akinek pedig még mindig ki kell egészíteni a bérét, hogy meglegyen a 195 ezer” – erről Kusper Zsolt, a mentődolgozók szövetségének elnöke beszélt. Egyelőre nem tudni, hogy hányan kaptak látszólagos emelést, a mentőszolgálat ugyanis közérdekű adatigénylésre sem akarta kiadni a pontos számokat. Csak annyit közöltek: 7312 dolgozót érint az alapilletmény emelése. Arról azonban nem szóltak, hogy közülük hányan voltak azok, akiknek az emelés nem valós, csupán játék a számokkal.

„Folyamatos falakba ütközünk, konkrét választ nem kapunk semmire” – mondja lapunknak Kusper Zsolt, a szövetség elnöke. Arra a kérdésre, hogy szóba került-e a történtek miatt a sztrájk egyelőre nemmel válaszolt, de elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány egyik kezével ad, a másikkal elvesz. Mint ismert, még tavaly novemberben harangozta be a kormány, hogy béremelés jön az egészségügyben, erre idén július 1-jéig kellett várni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint az egészségügyi szakdolgozók és védőnők bére 2019 és 2022 között, négy lépcsőben emelkedik majd, összesen 72 százalékkal. Kérdés, hogy azoknál a dolgozóknál, akik most semmivel sem kaptak többet valójában mekkora lesz a béremelés a negyedik év végén. „Sajnos a legtöbb ember fél, belenyugszik a helyzetbe. Nem lépnek be tömegesen az érdekképviseletbe, nem szerveződnek, mert bizalmatlanok mindenkivel szemben. Mi ezt azonban nem fogadjuk el és a jövőben is minden rendelkezésre álló eszközzel dolgozunk az anyagi megbecsülés érdekében. Azt azonban meg kell értenie mindenkinek, hogy helyette más nem fog küzdeni, nélküle semmi sem változik. Ez csak együtt sikerülhet” – jelentette ki Kusper Zsolt. Két éve decemberben az egészségügyi szakdolgozók kerültek hasonló helyzetbe, akkor többek szintén csak papíron kapták meg a 12 százalékkal magasabb fizetést. A helyzet akkor is hasonló volt, sokak alapbére nem érte el a garantált bérminimumot, ezért pótlékokat kaptak, amit aztán elvettek, mikor emelkedett az illetményük.