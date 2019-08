Bayern München vagy Dortmund – Várhatóan idén is két sztárcsapat között dől el a bajnoki cím

Az olimpiai bajnok tornász indul szeptemberben a szombathelyi világkupaversenyen.

Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász a szeptemberben sorra kerülő szombathelyi világkupaversenyen tér vissza a vállsérülése miatti, több mint kétéves kihagyást követően. A magyar szövetség csütörtökön jelentette be, hogy az UTE olimpiai, világ- és Európa-bajnoka indul a szeptember 6. és 9. között sorra kerülő eseményen, egy héttel korábban az országos bajnokságon viszont még nem versenyez. A 34 éves lólengés-specialista 2017 áprilisában ezüstérmet nyert a kolozsvári Európa-bajnokságon, azóta viszont makacs vállfájdalmai miatt nem versenyzett, sőt két operációra is szüksége volt. Biztosan nem lesz ott viszont a szombathelyi vk-versenyen, illetve októberben a stuttgarti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon Dévai Boglárka, aki tavaly augusztusban a glasgow-i Európa-bajnokságon aranyérmet nyert ugrásban, ám ezt követően egy lábujjsérülés miatt műtétre volt szüksége. A kórházban bakteriális fertőzést kapott, és a szövődmények miatt hónapokig járni is alig tudott, de felépült, és néhány hete újra edzésbe állt. A vasi megyeszékhelyen a magyar színeket hat férfi és négy női tornász képviseli, sőt a rendező országnak lehetősége van versenyen kívül is indítani sportolókat. Az eseményen több mint harminc ország több mint 150 versenyzője szerepel majd.