Villamosszékben kivégeztek egy többszörös gyilkost az Egyesült Államokban

A neve elhallgatását kérő áldozat hamar felgyógyult.

Újabb emberről bizonyosodott be a londoni rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint, hogy mérgezést szenvedett a novicsok típusú idegméregtől az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, az orosz-brit kettősügynök Szergej Szkripal és a lánya elleni merényletben tavaly márciusban az angliai Salisbury városában - írja az MTI. A Salisbury városában 2018 márciusában idegméreg-hatóanyaggal elkövetett merényletben az eddigi ismeretek szerint Szergej Szkripal és lánya, Julija Szkripal mellett egy rendőrtiszt, Nick Bailey szenvedett súlyos mérgezést - mindhárman felépültek -, a csütörtöki bejelentéssel azonban négyre emelkedett ez a szám. A londoni rendőrség országos hatáskörű terrorelhárító és különleges műveleti szolgálata közölte: a vérminták klinikaitól eltérő, igazságügyi orvostani módszerekkel elvégzett vizsgálatai igazolták, hogy a Szkripalékhoz kiszálló rendőrök közül egy másik is - enyhébb - mérgezést szenvedett. A tájékoztatás szerint a rendőr, aki nevének elhallgatását kérte, hamar felgyógyult és munkába állhatott. Tavaly júniusban további két brit állampolgár, Charlie Rowley és élettársa, a háromgyerekes Dawn Sturgess is súlyos mérgezést szenvedett, miután Salisburyben megtalálták a méreganyagot tartalmazó, a Szkripalék elleni támadás elkövetői által elhajított parfümös fiolát. Rowley hosszas kezelés után felépült, Dawn Sturgess azonban 2018. júliusban meghalt a kórházban. Két orosz gyanúsított ellen európai elfogatóparancs van érvényben. A brit kormány az orosz katonai hírszerzés két ügynökét, Alekszandr Petrovot és Ruszlan Bosirovot gyanúsítja a gyilkossági kísérlettel, Moszkva azonban folyamatosan és határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a Szkripal-ügyhöz. A Bellingcat nevű brit oknyomozó csoport szerint a két gyanúsított valójában Anatolij Vlagyimirovics Csepiga ezredes, illetve Alekszandr Jevgenyjevics Miskin ezredesi rangú katonaorvos. Mindketten az orosz katonai hírszerzés tisztjei. Az angol-walesi ügyészi hivatal terrorizmusellenes ügyosztálya szerint a két orosz állampolgár Szergej Szkripal meggyilkolására szőtt összeesküvéssel, gyilkossági kísérlettel, valamint a vegyifegyver-tilalmi törvény megsértésével vádolható. Szergej Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott. Hazájában 13 év fegyházra ítélték, de egy orosz-amerikai kémcsere keretében 2010-ben letelepedhetett Nagy-Britanniában, ahol brit állampolgárságot kapott, és a mérgezéses incidensig Salisburyben élt. Szkripal és lánya tartózkodási helyét a brit hatóságok azóta is titokban tartják.