Így nyaralhatunk környezettudatosa(bba)n

Bár utazni sokan szeretnek, egyre többet hallani arról, hogy a turizmus is sok környezeti problémát okoz, ezért lehetőség szerint célszerű változtatni a nyaralási szokásainkon.

Naponta jelennek meg ijesztő jóslatok, hírek a globális felmelegedés következményeiről, ez a klímaszorongás mellett sokakat sarkall arra, hogy kicsit tudatosabban, a környezetre odafigyelve éljenek. Ha ez év közben sikerül is, nyaralás közben sokan hajlamosak elengedni magukat. Hogy ez ne így legyen, több zöld szervezet összefogásával a Felelős Gasztrohős Alapítvány adott tanácsokat.

Csábító lehet pár tízezer forintért néhány napra egy egzotikus, távoli szigetre utazni, ám nem árt belegondolni, hogy minél rövidebb időre, minél kisebb távolságot repülünk, annál nagyobb a környezeti terhelésünk, ugyanis a le- és felszállás több üzemanyagot használ, mint maga a repülés. A zöld szervezetek azt ajánlják, ha csak pár nap szabadságunk van, válasszunk közelebbi, akár hazai úti célt. Üljünk vonatra, pattanjunk biciklire, és akár a stoppolást is kipróbálhatjuk. Ha célba értünk, ahova csak lehet menjünk gyalog, taxi, turistabusz helyett használjuk a helyi tömegközlekedést, ami nemcsak környezetkímélőbb és olcsóbb, de lehetőséget ad a helyiekkel való találkozásra is. Ha mégis repülünk, utazzunk economy osztályon vagy fapados légitársasággal, kis csomaggal. Ezeken kevesebb üres hely marad, nincs „ingyenes”, sok hulladékot termelő étkeztetés és a feladott poggyász külön díja is arra sarkall, hogy kevesebb holmit vigyünk magunkkal – írták.

Ha a szállodaláncok helyett helyi szállásadókat választjuk, közvetlenül a gazdaságot finanszírozzuk és az élmény is közvetlenebb. Bátrabbak kipróbálhatják a kanapészörfölést vagy az úgynevezett house sittinget, amikor valakinek a házára vagy háziállatára vigyázunk a szállásért cserébe, de akár időlegesen el is lehet cserélni az otthonunkat egy másik családéra (home swapping). Jó buli lehet a sátrazás, a környezetnek is, ha nem hagyunk hulladékhegyet magunk után. Ha mégis szállodába megyünk, kereshetünk kifejezetten zero waste hotelt, de jelezhetjük a recepción, hogy ne cseréljék naponta az ágyneműnket, törölközőnket. Használjuk a saját fogkefénket, fogkrémünket, illatszereinket az egyszerhasználatos, kis csomagolású termékek helyett. Tusfürdő helyett pedig jobb a szappan, egészségesebb, és kevesebb helyet is foglal, ráadásul a repülőre is felvihető.

Olyan ruhákat és cipőket vigyünk magunkkal, amelyek egymással is összeillenek, így nemcsak kevesebbet kell cipelnünk, de a környezetterhelést is csökkentjük. Saját kulaccsal csökkenthető a vásárolt műanyag palackok mennyisége. Vihetünk ételdobozt és akár evőeszközkészletet is. Kísérletezzünk a helyi ízekkel; a „biztonságos” gyorséttermek helyett próbáljuk ki a helyi alapanyagokból készült ételeket, idény gyümölcsöket, és az élmény miatt is látogassunk el a piacra. A saját zacskót többször is használhatjuk, így elkerülhetjük az újabb és újabb egyszer-használatosakat. Nem muszáj megvenni az útikönyvet, kölcsönözhetünk is. Ebben általában térkép is van, így nem kell elvennünk az ingyenes, eldobható és egyébként reklámokkal teli térképeket. Eltévedés ellen használhatunk telefonos alkalmazásokat, de a régi módszer is beválik: kérdezzük meg a helyieket.

A zöld szervezetek arra is felhívták a figyelmet, hogy inkább kerüljük az előregyártott élményeket, a kifejezetten turistáknak összeállított, „kötelező” programokat, amelyek az élőlények kizsákmányolásával járnak (tigrissel fényképeszkedés, állat selfie, delfinárium, aquaworld). Mielőtt egzotikus ajándéktárgyat vásárolunk, gondoljuk át, valóban van-e rájuk szükség, vagy csak porfogó, majd pár év múlva hulladék lesz. Nem árt tudni, hogy amíg ezekre van kereslet, az orvvadászok és a tolvajok fosztogatják a természetet – hangsúlyozták.