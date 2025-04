A fast fashion gáz, ruhacsereprogrammal is lehet menteni a világot a klímaváltozás hatásaitól

Ha a világot nem is tudjuk megváltoztatni, kis lépéseket tehetünk. Például, ha új ruhák helyett jó minőségű használtakat szerzünk be. A Budapesten élő amerikai-magyar Szabó Heather 2022-ben találta ki az azóta is jól működő ruhacsereprogramot. Minden résztvevő annyi darabot választhat ingyen, amennyit bead a közösbe. Ezzel jót teszünk a pénztárcánknak és a légkörnek is: a textilipar az összes károsanyag-kibocsátás 10 százalékáért felel.