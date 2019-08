Amatőrből európai Szuperkupa-győztes

Adrián San Miguel egy spanyol kiscsapatnál edzett, innen szerződtette a Liverpool, a hálóőr pedig a Chelsea labdarúgócsapata ellen a meccs hőse lett.

Nagyot fordult a világ néhány hét alatt Adrián San Miguellel, a Liverpool labdarúgócsapatának 32 éves kapusával. A spanyol hálóőr szerződése június 30-án lejárt a West Ham Unitednél és klubja nem kínált neki új megállapodást. Adrián hat évig volt tagja a londoniak keretének és összesen 150 meccsen kapott lehetőséget. A megállapodás lejárta után a sevillai születésű kapus egy andalúz amatőr csapat, az UD Pilas edzéseit látogatta, és várt a megfelelő ajánlatra.

Óriási szerencséje volt, miután a liverpooliak elengedték Simon Mignolet-t a Club Brugge csapatához és az első számú kapus, a brazil válogatott Alisson Becker vádlisérülést szenvedett, nem volt hadra fogható hálóőr a liverpooli keretben.

"Jól ismertem Adriánt, hiszen sokat láttam védeni a korábbi szezonokban, tudtam, hogy ő lesz számunkra a megfelelő ember - mondta a Szuper Kupa megnyerése után Jürgen Klopp, a Liverpool német szakvezetője a BT Sports televíziós csatornának. - Ettől függetlenül egészen hihetetlen, ahogy a pályafutása alakult, ilyen sztorikat csak a futball tud írni. Ha jól tudom, ez az első címe, amit nyert, nem rossz dolog Európai Szuperkupával kezdeni. Egyébként nem könnyű együtt dolgozni vele, nagyon temperamentumos, kevesen tudnak úgy kiabálni és veszekedni, mint ő, az öltözőben is nagy a hangja. Én viszont szeretem a nehéz embereket, mert komoly sikereket csak olyanokkal lehet elérni, akik nem átlagosak."

Adrián négy nappal a leigazolása után a Norwich ellen 4-0-ra megnyert hazai bajnokin mutatkozott be a liverpooli együttesben, második meccse a Chelsea elleni Európai Szuperkupa-mérkőzés volt. Utóbbin mérkőzés közben is több nagy védése volt, de az igazi hőstettet a tizenegyespárbajban mutatta be, amikor kivédte Tammy Abraham lövését. "A Chelsea ellen sokan nyújtottak átlagon felüli teljesítményt, Adrián is közöttük volt - hangsúlyozta Klopp. - Azt senki sem veheti el tőle, hogy az ő védése zárt le egy nagyon intenzív, százhúsz perces csatát."

Adrián nem először került ilyen helyzetbe: a 2012/13-as szezon előtt nyáron a Betis második csapatából felkerült az első együtteshez, de csak harmadik számú kapusként. A helyzet 2012. szeptember 29-én megváltozott, amikor Fabri sérülése miatt, helyettese, Castos pedig kezdett az FC Malaga elleni bajnokin, azonban piros lapot kapott utolsó emberként elkövetett szabálytalanság miatt. A debütálás akkor nem sikerült jól, mert a csereként beálló Adrián négy gólt kapott, a lefújás után azonban edzője és a spanyol sajtó is dicsérte a teljesítményét. A hálóőr a következő három találkozót kapott gól nélkül védte végig, aminek köszönhetően a szezon hátra lévő részében ő volt a Betis első számú kapusa.

"Életem legőrültebb hete van mögöttem - jelentette ki a kapus. - Még föl sem fogtam igazán, hogy Liverpoolba szerződtem és már meg is nyertem az egyik legértékesebb klubtrófeát."

Az őrült sztori azonban még nem ért véget, igaz, ezúttal nem éppen örömteli fordulattal: Adrián a Szuperkupa elhódítását és az eredményhirdetést követő ünneplés során bokasérülést szenvedett, amikor összeütközött egy pályára berohanó szurkolóval. Ezért csak könnyített edzéseket végzett és kérdéses, tudja-e vállalni a játékot a Southampton elleni szombati idegenbeli bajnokin.

Bajnok a BL-döntős ellen A labdarúgó Premier League második fordulójában sem maradnak csúcsrangadó nélkül az angol futball szerelmesei: a bajnoki címvédő Manchester City az előző idényben Bajnokok Ligája-döntőig jutó Tottenhamet fogadja. A rajt mindkét együttes számára jól sikerült. Josep Guardiola csapata idegenben ütötte ki 5-0-ra a West Ham Unitedet, a Tottenham gyengébb kezdés után (félidőben a vendég Aston Villa vezetett 1-0-ra), az utolsó húsz percben szerzett három góllal fordította a maga javára a találkozót.