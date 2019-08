Hatvanhárman haltak meg egy esküvőn elkövetett merényletben Kabulban

A hatalom most egy augusztus 18-ával felálló független tanács kezébe kerül, választást egy három éves átmeneti időszak után tartanak majd.



Sikerült megegyeznie a szudáni katonai tanácsnak a civil ellenzékkel, és szombaton a hatalom megosztásáról írtak alá nyilatkozatot, írja a Reuters . A nyilatkozat lehetővé teszi egy átmeneti kormány felállítását, majd az Omar el-Basír diktátor bukását követő első szabad választás megtartását.



Az átmeneti katonai tanács (TMC) áprilisban, a rezsim bukásakor ragadta magához a hatalmat, benne sokan a diktatúra haszonélvezőinek kísérletét látták arra, hogy hatalmukat mentsék. Mások mellett a polgári ellenzék legerősebb frakciója, a szabadság és változás erői (FFC) is próbálta elérni egy szabad választás megtartását. A civil tüntetések felszámolására a tanács paramilitáris erőket küldött ki júniusban: a fegyveresek legalább száz embert megöltek a fővárosban, hétszázat megsebesítettek, és számtalan áldozatukon erőszakot tettek

A megegyezés alapján a hatalom most egy augusztus 18-ával felálló független tanács kezébe kerül. Vasárnappal egy három évig tartó átmeneti időszak veszi kezdetét. A TMC és az FFC 5-5 tagot delegál, és tag lesz egy mindkét fél által elfogadott civil is. Az új tanácsot egy 300 fős törvényhozó testület egészíti majd ki.



A megegyezést segített tető alá hozni az Afrikai Unió és Etiópia is, de az aláíráson képviseltette magát Egyiptom, Kenya, Dél-Szudán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is. Az eddig egyre mélyülő politikai és gazdasági válságba sodródó Szudán a szaúdi vezetésű nemzetközi koalíció tagjaként részese a jemeni polgárháborúnak is - a húti lázadók ellen harcol.