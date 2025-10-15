Egyelőre nem tudni, ki áll a merényletek mögött.
Kizárólag civilek voltak a célpontok és az áldozatok, az ENSZ a támadások azonnali leállítására szólított fel.
Az afgán külügyminisztérium épülete előtt nagy közterületi forgalom idején robbantott egy férfi, akit előtte csomagot cipelve, Kalasnyikovval a vállán láttak.
A diákok éppen egy vizsgára készültek fel.
A tálibok szerint, ha Isten úgy akarja, a tetteseket hamarosan elkapják és megbüntetik.
Egy esztendeje vonultak be a fővárosba, s vették át a hatalmat a tálibok. Ígéreteiket nem váltották valóra, az emberi jogokra fittyet hánynak, közben a lakosság nyomorban él.
Méghozzá azokkal, amelyeket Washington küldött még korábban az általa támogatott kormánynak, hogy harcolni tudjanak a tálibok ellen.
Az Ariana afgán légitársaság repülőgépei Kabul és Herát, Mazari-Saríf, valamint Kandahár között közlekedhetnek - számolt be a vállalat a Facebookon nyilvánosságra hozott közleményében.
Állandó letelepedési engedélyt és azzal járó kedvezményeket kapnak a korábban a brit kormánynak és a hadseregnek dolgozó menekültek.
Dicstelen véget ért amerika leghosszabb háborúja, egy vasárnapi dróncsapás során legkevesebb tíz civillel, köztük hét gyermekkel végeztek.
Nem mindenki támogatta tervét, de végül sikerült elérnie, amit szeretett volna.
Az Iszlám Állam helyi szervezetének tagját célozhatta meg a művelet.
A terrorfenyegetettség még mindig nagyon magas Kabulban.
A terror árnyékában folytatódott az evakuáció, az amerikaik újabb támadásoktól tartanak. 182-re emelkedett a tegnapi merénylet áldozatainak száma.
Brit állampolgárokat és afgánokat is sorsukra hagy az Egyesült Királyság.
A 13 amerikai katona mellett 90 civil is meghalt a merényletek következtében.
Két pokolgép robbant az afgán fővárosban. Amerikai és civil áldozatai is vannak a terrortámadásnak. Az evakuáció folytatódik.
Biden tartja magát a kivonulás jövő keddi határidéjéhez. A tálibok már nem engedik a reptérre az afgán állampolgárokat.
Nem elég gyors az evakuáció, jövő kedden lejár a kivonulás ideje, a tálibok hallani sem akarnak a hosszabbításról. A NATO által üzemeltett légihíd megakasztotta a segélyszállítmányok beáramlását.
Egyelőre még tisztázatlan, ki adta le az első lövést.
A britek számoltak be a támadásról, amelynek részletei egyelőre ismeretlenek, de korábban már az amerikaiak is veszélyre figyelmeztettek.
Teljesen új helyzet állt elő Afganisztánban a tálibok gyors hatalomátvételével, így már egyre kevésbé biztos, hogy a főváros légikikötőjének biztonságára a török-magyar-pakisztáni trió ügyel majd.
Már el is indult Kabulba egy C-17-es repülőgép. A kabuli holland nagykövetségen rekedt honfitársainkat a britek szállítják haza.
Angela Merkel szorosan együttműködik francia, brit és olasz partnerével. A különösen veszélyeztetett afgán menekülteket csak „ellenőrzött” módon engednék be Európába.
Eközben a repülőtéren több ezren az életükért küzdenek.
A tálib uralom elől menekülni vágyók ezrei törtek be a reptérre, a zűrzavarnak áldozatai is vannak. A polgári légiközlekedés leállt, csak katonai gépek evakuálnak.