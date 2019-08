Gyorsulási versenyre csapott le a rendőrség a XIII. kerületben

Szinte minden lehetséges szabályt megszegtek az illegális száguldozók.

tartottak komplex ellenőrzést

A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya és a kerületi rendőrökpénteken éjjel a budapesti XIII. kerületben az illegális gyorsulási versenyek megakadályozására - írja a Police.hu . Az akció során az egyenruhások 125 embert igazoltattak és velük szemben alkoholszondát is alkalmaztak, amely során két járművezetőt ittas járművezetés bűncselekmény gyanúja miatt, egyet pedig azért állítottak, elő mert nem akarta igazolni magát. Egy férfit is előállítottak a kerületi rendőrkapitányságra, mert eltiltás ideje alatt vezetett, ugyanis korábban bevonták a jogosítványát. Az éjszakai ellenőrzésben résztvevő rendőrök hat forgalmi engedélyt a helyszínen elvettek, mert az autókat szabálytalanul átalakították. Három sofőrt azért jelentettek fel a rendőrök, mert nem volt náluk a jogosítvány. A közlekedési járőrök két esetben azért szabtak ki közigazgatási bírságot, mert egyik sofőr sem használata a biztonsági övét. Több autóst azért bűntettek meg, mert átlépték a záróvonalat, lejárt a műszaki engedélyük, megszegték az elsőbbségi és a sávváltási szabályokat. A rendőrség honlapja azt is hozzátette, hogy lesznek még ilyen akciók.