Az ÁSZ-elnök rápirított az önkormányzatokra, hogy jobban ellenőrizzék a gyermekétkeztetést

Míg a nézők kimenekültek az egyik ajtón, a tigriseket egy másikon vitték ki, eközben az egyik oroszlán teljesen belegabalyodott a védőhálóba.

Szokatlan események miatt ért véget pénteken az Eötvös Cirkusz előadása Szegeden: mint arról az RTL Híradó beszámol, a cirkuszi oroszlánok egy szám végén egymásnak estek, egyikük pedig egy hálóba is belegabalyodva, annak foglyává lett. Egy néző elmondása szerint a közönség ekkor pánikszerűen menekülni kezdett - a távozásra egyébként a porondmester is megkérte őket -, a cirkusz emberei pedig sehogysem tudták kiszabadítani a kapálózó oroszlánt, miközben egyébként a tigriseket is el kellett vezetniük.



A cirkusz igazgatója szerint épp párzási időszakjukban vannak az oroszlánok, ebből lett a baj. Egy hím egy nőstény után rohant, ekkor utóbbi akadt a hálóba. Miután a tigriseket és a szabadon maradt oroszlánt kivezették, és egy másik kijáraton a nézők is távoztak, sikerült a még bent lévő nőstény beakadt mancsát is kioldozni. A cirkusz szerint azóta minden rendben, a megrémült nézőket pedig meghívták egy újabb előadásra.