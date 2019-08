Egymásnak estek az oroszlánok, pánik tört ki egy szegedi cirkuszi előadáson

Akár a hanyag kezelés vétségét is felvetheti a tény, hogy a XVI. kerületi önkormányzat hosszú évekig nem hajtott be sok százmillió forintos adóhátralékot az Ikarus-telep korábbi tulajdonosától – reagált Nemes Gábor, a kerület közös ellenzéki polgármesterjelöltje a Népszava cikkére ( Kínai kézbe került az Ikarus-telep ). Cikkünkből kiderül, több sikertelen árverés után egy elektromos autókat összeszerelő vállalkozás jelentkezett a legendás buszgyár jelenleg holland tulajdonban lévő mátyásföldi telepének megvásárlására. Az ügylet kapcsán Nemes Gábor, az ellenzék közös polgármesterjelöltje azt állítja, hogy nem képviselte a kerület érdekeit a XVI. kerület polgármestere. Ahogy cikkünkből is kiderül, az előző tulajdonos hosszú évekig nem fizetett adót a kerületben, a felgyűlt hátralék akár sok százmillió forintra is rúghat. A mostani, sikeresnek látszó végrehajtási árverést mégsem a kerület, hanem a papírok szerint a NAV kezdeményezte (bár a kerületi lap szerint mégis az önkormányzat). Nemes úgy véli, mindez a hanyag kezelés tényét is kimerítheti.