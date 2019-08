Videóban üzent Merkel a magyaroknak

Ha valaki sokat köszönhet az üzletembernek, akkor az éppen a miniszterelnök és jó pár munkatársa – hangsúlyozta a Bécsben élő, magyar származású újságíró.

Paul Lendvai szerint az, hogy 4 évvel ezelőtt annyi menekült érkezett Európába, az nem Merkel, hanem Orbán hibája, mert ő indította el a migránsokat szállító vonatokat Nyugatra. A kancellár és mások utána nem csináltak semmit, hogy az áradatot ellenőrzés alá vonják, viszont az érkezőkkel készült fénykép mellékfogás volt. Az elemzővel a Kurier is hosszú beszélgetést készített, részben a születésnap, részben pedig annak alkalmából, hogy most jelent meg új könyve, ’’. Paul Lendvai megjegyezte, hogy a bevándorlás kapcsán mindig az emberiesség és a józanság viaskodik egymással, hiszen milliókat nem lehet befogadni. A 3 évtizeddel ezelőtti rendszerváltásról szólva emlékeztetett arra, hogy a demokrácia nagyon jó dolog, csak éppen a szabadsággal nem lehet jóllakatni az embereket, miközben olyan vívmányok tűnnek el, mint a teljes foglalkoztatás vagy a szociális biztonság. Hogy azután a populizmus és a nacionalizmus miért arat mostanság a térségben, arról azt mondja, hogy a fordulat után hamar jöttek a gazdasági nehézségek, azon kívül ezek a nemzetek nem dolgozták fel a múltat, viszont hozzá voltak szokva az erős emberekhez. Vagyis Orbán és a többiek a totalitárius múltból profitálnak, de áll ez a mai Olaszországra is, benne Salvinival. Pedig utóbbi a beszélőkéjén és a pocakján kívül mást nem tud felmutatni, az utóbbi legalább rokonszenves. De a populizmus Nyugaton is termékeny talajra hull, még a tehetősek körében is. Hiszen terjed a félelem a deklasszálódástól és jön valaki, aki rendet, nyugalmat és stabilitást ígér. Lendvai ezzel együtt úgy gondolja, hogy Ibiza-videó ide vagy oda, Ausztriában nem kell az orbanizálódástól tartani. Ám jó volna, ha olyan kormány alakulna, amely tanul a botrányból és a veszélyekből. Fontos volna, hogy Kurz a Néppárt elnökével megértse, kivel szabad ágyba menni és kivel nem. Márpedig a Szabadságpárt problematikus partner.