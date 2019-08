Elmaradt a meglepetés a hitelminősítőknél

Varga Zoltán szerint a Moody's októberben javít a mostaniaknál egy fokozattal gyengébb osztályzatán.

Megerősítette Magyarország "BBB" szintű, befektetési ajánlású államadósság besorolását változatlan, stabil kilátással a Fitch Ratings. A Standard & Poor's felülvizsgálata is esedékes volt, ám végül nem született érdemi döntés, így ott is maradt a korábbi besorolás. A Fitch Ratings a döntésekor a magyar gazdaság a hasonló besorolású országoknál erősebb és stabilabb makrogazdasági teljesítményét mint pozitív tényezőt, negatívumként a magas államadósságot, valamint a szakpolitikai döntések kiszámíthatatlanságából és a pro-ciklikus gazdaságpolitikából eredő kockázatokat vette figyelembe. A Fitch Ratings a szerint magyar gazdaság növekedése most még erőteljes, a továbbiakban a növekedés fokozatos lassulására számít. A cég szerint a magyar GDP az idén 4,4, jövőre 3,5, 2021-ben 2,5 százalékkal bővül. A cég becslése szerint másfél évig is eltarthat, mire a teljes magyar export 27,3 százalékát felvevő német gazdaság lassulásának hatása teljes egészében megjelenik a magyar növekedési teljesítményben. A minősítő a magyar besorolás gyenge elemei közé sorolja a magas államadósság-rátát, amely az idei első negyedévben a hazai össztermék 70,1 százaléka volt, vagyis jóval magasabb a Fitch listáján "BBB" besorolással ellátott államok 39,4 százalékos mediánértékénél. Az elemzésben ugyanakkor kiemelték, hogy az államadósság szerkezete javul: a második negyedévben mindössze 18,4 százaléka állt fenn devizában, és 63,3 százaléka hazai befektetők (lakosság) kezén volt. A cég február 22-én egy fokozattal az addigi "BBB mínusz"-ról a jelenleg érvényes "BBB"-re javította a devizában és forintban fennálló hosszú futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek besorolását. Éppen a februári felminősítés közelsége miatt nem okozott meglepetés az osztályzat szinten tartása, épp ellenkezőleg, egy bármilyen irányú módosítást lett volna meglepő az elemzők szerint. Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője az szerint mivel az idén tavasszal már volt egy felminősítés a Fitch és az S&P részéről is, nem lehetett újabbat várni. Ugyanakkor a hitelminősítők továbbra is „le vannak maradva”, a magyar gazdaság mutatóinak látványos javulását egyelőre nem veszik figyelembe – tette hozzá. Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője is a várakozásoknak megfelelőnek nevezte a Fitch Ratings döntését. Megjegyezte, hogy legközelebb a Moody's Investors Service tart felülvizsgálatot, október 25-én, és mivel ott egy fokozattal alacsonyabb, Baa3 besorolás van érvényben, úgy vélte, jó esély van a felminősítésre.