Évek óta bóvliban Magyarország

Nagy csalódást okozott a felminősítésben reménykedőknek, hogy Moody's - mint lapzártánk után kiderült - pénteken mégsem vizsgálta Magyarország hitelminősítését, így az ország államadósság besorolása továbbra is bóvli, vagyis egy fokozattal elmarad a befektetésre ajánlott kategóriától. Legközelebb már csak november elején módosíthat a hitelminősítő. Szakértők úgy vélik, hogy a Moody's még korainak tartja annak megítélését, hogy milyen hosszú távú világgazdasági hatással járhat a Brexit, és ez mennyiben befolyásolja a feltörekvő országok, köztük hazánk hitelképességét.