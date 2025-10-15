A negatív kilátás azonban továbbra is fennmaradt, és a nemzetközi hitelminősítő szerint Magyarország végleg elbukhatja az uniós források egy részét, továbbá félő, hogy a kormány osztogatásokba kezd a jövő évi választások előtt.
A péntek éjjel Londonban bejelentett döntés értelmében a hitelminősítő az adott ukrán kötvényre "D", vagyis csődhelyzeti osztályzatot állapított meg.
Újra 400 forint közelébe emelkedett az euró árfolyama hétfőn, egyetlen nap leforgása alatt hét forintot emelkedett az árfolyama reggeli 392 forintról, 399,2 forintig.
A korábbi semlegesről, negatívra rontotta a magyar államadósság minősítésének kilátását Standard & Poor’s hitelminősítő, ám az eddigi BBB besorolást megtartotta az ország - így a magyar államadósság befektetésre ajánlott kategóriában maradt.
A hitelminősítő változatlanul hagyta a magyar államadósság esetében alkalmazott BBB osztályzatát, ám a következő időszakban már megtörténhet a leminősítés.
Bár a magyar kormányintézkedések biztosíthatják a kilábalást a Covid-19-válságból, a besorolásunkat szinten tartó hitelminősítő középtávon számos gazdasági és politikai kockázatot lát.
Varga Zoltán szerint a Moody's októberben javít a mostaniaknál egy fokozattal gyengébb osztályzatán.
Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról a magyar államadósság osztályzatának kilátását pénteken a Standard & Poor's. A nemzetközi hitelminősítő indoklása szerint egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy a magyar bankszektor nem teljesítő kinnlevőségeinek csökkenő rátája, valamint a banki hitelezés fenntartható élénkülése javíthatja a magyar monetáris politika transzmissziós funkcióját.
Kilátásaink semmit sem változtak. Az éppen csak vonal feletti helyről egy kedvezőtlen gazdasági fordulat esetén könnyen ismét visszacsúszhatunk a "bóvli" kategóriába.
Nem vizsgálta Magyarország államadós-besorolását a Moody's Investors Service, így nem jelentett be osztályzatmódosítást sem a péntek éjszakára kitűzött időpontban.
Megerősítette változatlan stabil kilátással Magyarország államadós-besorolását pénteken a Fitch Ratings.
Visszaemelte a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadós-besorolást pénteken a Moody's Investors Service, egyebek mellett azzal indokolva a lépést, hogy a magyar kormány elkötelezett az államadósság-teher csökkentése mellett, javul a szuverén adósságállomány szerkezete és ezáltal csökkent a magyar gazdaság külső sérülékenysége. A nemzetközi hitelminősítő kiemelte azt a várakozását is, hogy a legutóbbi időszak kedvező gazdasági teljesítménye a következő években is fenntartható lesz.
A Standard & Poor's Magyarország felminősítésével kedvező színben tünteti fel az országot. A hitelminősítő önmagáról kiállított bizonyítványa már korántsem ennyire hízelgő, hiszen azok a gazdasági mutatók, amelyeket most elismerésre méltattak, már másfél esztendeje is léteztek, de akkor ugyanezekért még nem járt felminősítés.
Nagy csalódást okozott a felminősítésben reménykedőknek, hogy Moody's - mint lapzártánk után kiderült - pénteken mégsem vizsgálta Magyarország hitelminősítését, így az ország államadósság besorolása továbbra is bóvli, vagyis egy fokozattal elmarad a befektetésre ajánlott kategóriától. Legközelebb már csak november elején módosíthat a hitelminősítő. Szakértők úgy vélik, hogy a Moody's még korainak tartja annak megítélését, hogy milyen hosszú távú világgazdasági hatással járhat a Brexit, és ez mennyiben befolyásolja a feltörekvő országok, köztük hazánk hitelképességét.
Nagy valószínűséggel szerepet játszhatott az Egyesült Királyság uniós kilépéséről tartott népszavazás eredménye, a Brexit győzelme abban, hogy a Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő elhalasztotta, így nem is vizsgálta július 8-án a magyar államadósság besorolását - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szombaton.
Nagy csalódást okozott a felminősítésünkben reménykedőknek, hogy Moody's pénteken mégsem vizsgálta Magyarország hitelminősítését, így államadósság besorolásunk továbbra is bóvli, vagyis egy fokozattal elmarad a befektetésre ajánlott kategóriától, amit legközelebb már csak november elején módosíthatja a hitelminősítő. A Demokratikus Koalíció szerint a kormány EU-ellenességgel tartotta bóvliban Magyarországot.
Ma vizsgálja a Moody’s, hogy Magyarország mennyire megbízható adós. Nagy az esély arra, hogy a hitelminősítő befektetésre ajánlja az országot, amely a Fitch májusi felminősítése után már a második lenne. Nagy lökést kaphatnak a pénzpiacok, ám a szakértők megosztottak a döntés kimeneteléről. A britek kilépése az Unióból jelenti a legnagyobb kockázatot.
Visszaemelte a befektetési ajánlású osztályzati sávba Magyarország államadós-besorolását a Fitch Ratings.
Az egyik legnagyobb hitelminősítő, a Fitch Ratings pénteken értékeli Magyarországot. Többféle döntésre juthat, de két eset valószínű: az egyik, hogy marad a bóvli kategória, a másik, hogy a Fitch felminősíti Magyarországot - az utóbbi lenne a nagyobb meglepetés - tudtuk meg Németh Dávidtól.
Pénteken vizsgálja a magyar államadós-osztályzatot a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő idei felülvizsgálati menetrendjében ez lesz a szuverén magyar besorolások első értékelése.
Átmeneti erősödés után tegnap négy havi mélypontra zuhant a forint árfolyama a meghatározó devizákkal szemben. Így szerdán már egy euróárt 316 forintnál is többet kellett fizetni a devizapiacon és az amerikai dollár is vissza kúszott a 280 forint fölötti árfolyamra. Nem túl nagy viasz, hogy általában is a feltörekvő piacok fizetőeszközei szintén gyengültek.
Stabilra javította a leminősítés lehetőségére utaló eddigi negatívról a Mol hosszú futamidejű adósságának osztályzati kilátását csütörtökön a Fitch Ratings, azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy a magyar olajipari vállalat várhatóan az alacsony olajárak ellenére is képes lesz fenntartani konzervatív pénzügyi profilját.
A Demokratikus Koalíció (DK) szerint "Orbán bóvliban volt és abban is maradt". Az ellenzéki párt így reagált szombaton a Moody's hitelminősítő intézet döntésére, amellyel nem változtatott Magyarország hitelminősítési besorolásán.