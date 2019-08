Erdőtűz tombol Gran Canarián, négyezer embert kellett kitelepíteni

Egy hangüzenetet hagyott hátra, melyben arról beszélt, hogy tettével a nagyszülők majdani elvesztése miatti gyásznak és fájdalomnak kívánta elejét venni a családjában.

Meggyilkolta családjának öt tagját, majd önmagával is végzett egy tizenéves a Volga-menti Uljanovszk megye Patrikejevo falujában – közölték vasárnap orosz hírügynökségek. A jelentések szerint a 16 éves fiú a nagyszüleivel, az anyjával, valamint a nővérével és a fivérével végzett vasárnapra virradóra egy baltával a község egyik lakóházában. Az ő holttestét mintegy 500 méterre a gyilkosság helyszínétől találták meg. A Lenta.ru hírportál és a Ren TV híroldala úgy értesült, hogy a fiú indítéka elvileg nagyanyja és a nagyapja iránti szeretet volt. Sajtóforrások szerint a gyilkos hangüzenetet hagyott hátra egy barátjának, amelyben arról beszélt, hogy tettével a nagyszülők majdani elvesztése miatti gyásznak és fájdalomnak kívánta elejét venni a családjában. A családi tragédia ügyében vizsgálat indult. Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!