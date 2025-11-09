Tizenöt ember megsebesült.
Sok migráns vesztette életét, akik a Földközi-tengeren akartak eljutni az ígéret földjére, az Európai Unióba. Különösen veszélyesnek számít az útvonal az Atlanti-óceánon – figyelmeztetnek szakértők.
Miközben Olaszország kezd fellélegezni, Spanyolország mind nagyobb gondba kerül.
A hullámokkal küzdő halászbárkát Tenerife szigetétől mintegy 815 kilométerre délre vették észre, a rajta utazók közül hat ember életét vesztette.
Így is elfogták két nap után.
Elrendelték Arrate, Chivisaya, Media Montana és Ajafona evakuálását. A terepviszonyok miatt az oltás szinte csak a levegőből lehetséges.
Mindez egy olyan, hatalmas hőhullámban történik, amely Dél-Európát sújtja.
A hajókról – amelyeken sok gyerek is lehet – már egy hete nincs hír.
Legutóbb a múlt héten, a görög partoknál történt egy kísértetiesen hasonló szerencsétlenség.
A togói teherhajó teljes legénységét őrizetbe vették a spanyol hatóságok.
Legutóbb ötven éve volt példa ilyen heves kitörésre a szigeten.
A szigorítások kontra lazítások kérdései, illetve a koronavírus-járvány pénzügyi hatásai kreativitásra sarkallják az európai országokat.
Társaival majdnem 900 millió forintnyi kárt okoztak a költségvetésnek.
Állítólag kislányával együtt esett a vízbe, de a gyereket sikerült kimenteni. A tiszteletbeli magyar konzul nem siet megerősíteni a hírt az arról beszámoló bulvárlapnak.
A lába megcsúszott az algás sziklákon, és belecsapódott a vízbe. Nem tudott kiúszni az óceánból, egy hatalmas erejű hullám magával ragadta.
A becslések szerint már már 1500-1700 hektárnyi terület pusztult el a sziget középső, hegyvidéki részén, Valleseco térségében.
Reggelre 1500 hektárra nőtt a gyanú szerint emberi gondatlanság okozta tűz által elpusztított terület nagysága.
Halálos áldozatot követelt egy nagy kiterjedésű erdőtűz a Kanári-szigeteken - informált a helyi hatóságokra hivatkozva az MTI.
Az olimpiai bajnok kalapácsvető Pars Krisztián nem indul a hétvégi dobó Európa Kupán, a belgrádi fedett Európa-bajnokságon címét súlylökésben megvédő Márton Anita viszont részt vesz a versenyen.
Sikerült megfékezni a lángokat a spanyolországi Kanári-szigetekhez tartozó La Palma szigetén a Jedey hegyen, ahol már hat napja ég az erdő összesen több mint 4500 hektáron.
Meggyújtott WC-papír miatt ég kétezer hektárnyi erdő a spanyolországi Kanári-szigetekhez tartozó La Palma szigetén, a lángokat már harmadik napja sikertelenül próbálják megfékezni - közölte a spanyol sajtó pénteken.
A hatóságok elfogták a luxusóra- és ékszerüzletek kirablására szakosodott Rózsaszín Párducok nevű nemzetközi bűnbanda két tagját a Kanári-szigeteken - jelentette be a spanyol csendőrség csütörtökön Las Palmasban.
Nem csillapodnak a hullámok Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökének feje felett. Ugyanis a Bors Online birtokába jutott egy dokumentum, amelyből az derül ki, hogy az MPB 6600 eurót (nagyjából 2 millió forintot) utalt át egy, a Kanári-szigeteken élő magyar férfinek, aki a portál információi szerint Gömöri üzlettársa.
Manapság, amikor időjárásunk egyik szélsőségből a másikba esik, a szokottnál is jobban vágyunk olyan környezetre, ahol nem vagyunk kitéve óriási hőmérséklet-ugrásoknak. A Mother Nature Network oldal ad ehhez útbaigazítást.
A BBC gyorshíre szerint lezuhant egy repülőgép a Kanári-szigeteknél.