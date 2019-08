Szabad szemmel - Sokkal többről lesz szó, mint a Páneurópai Piknik évfordulójának közös ünneplése

Egyre drámaibb az osztrák választási kampány. Meglehetősen erős lehet a gyanú az Osztrák Néppárt érintettségét illetően.

Ausztriában nem egészen másfél hónap van hátra a parlamenti választásig, ám ahogy közeleg a nagy dátum, úgy hullik ki egyre több csontváz az előző, néppárti-szabadságpárti kormány szekrényéből. A kabinet az úgynevezett Ibiza-videó miatt bukott meg. Heinz-Christian Strache, az FPÖ volt elnöke egy nőnek, aki egy orosz oligarcha unokahúgának adta ki magát, zsíros állami megrendeléseket ígért az általa akkor, 2017-ben irányított Szabadságpárt kormányzati szerepvállalása esetén, ha pártja jelentős orosz pénzt kap a választási kampányra egyúttal az osztrák sajtó magyar mintára való beszántásáról álmodozott. A videó kirobbanása a koalíció végét jelentette, időközben szakértői kormány alakult Brigitte Bierlein kancellár vezetésével, a kabinet csendben, mindenfajta gond nélkül vezeti az országot. A választási győzelemre készülődő Sebastian Kurz előző kancellár stratégiája eredetileg az volt, hogy az általa irányított Osztrák Néppártot (ÖVP) a botrány áldozatának mutassa be. Rendre azt hangoztatta, az ÖVP-nek semmi köze az FPÖ sötét ügyeihez. Kurz nem is akart igazi kampányt folytatni, úgy vélte, erre nem is lesz szükség. A közvélemény-kutatások az ő igazát támasztották alá, az európai parlamenti voksolást biztosan nyerő ÖVP számára a felmérések nagy része 38 százalékot jósolt. Csakhogy lassacskán kiderül, hogy a botrányok egy része nem kizárólag a jobboldali radikális Osztrák Szabadságpárt ténykedésének műve, s talán Kurz sem teljesen ártatlan. Bár az ÖVP népszerűségét annyira nem tépázták meg ezek az ügyek, az utóbbi napokban a párt számára mért 35 százalék azt jelzi, hogy nem teljesülhet Kurz azon titkos terve, amely szerint az Osztrák Néppárt koalíciós partner nélkül irányíthatja majd az országot a szeptember végén esedékes választást követően. Mi is történt valójában? Néhány héttel ezelőtt derült ki, hogy az Ibiza-felvétel kiszivárgása után az ÖVP egy a kancellári hivatalban dolgozó munkatársa öt merevlemezt semmisített meg. Kurz volt kancellár azt állította, ennek semmi köze sincs Strache botrányához, a teljesen normális ügymenet része. Múlt héten aztán a liberális Neos párt képviselője, Stephane Krisper, kérdést intézett Clemens Jabloner igazságügyi miniszterhez. Válaszából kiderült, hogy a bécsi Gazdasági- és Korrupciós Ügyészség (WKStA) Kurz állításával szemben összefüggést sejt a felvétel napvilágra kerülése és az adathordozók megsemmisítése között. A képviselő rá is kérdezett arra az igazságügyi miniszternél, van-e tudomása ilyen összefüggésről, aki azt közölte, ez „nem zárható ki”, de s a WKStA addig folytatja a vizsgálatot, amíg utána nem jár a kérdésnek. Jelenleg elsősorban a kancellári hivatal egykori közösségi médiáért felelős vezetőjével szemben folyik a vizsgálat. A vád csalás, tárgyi bizonyíték és adathordozók megsemmisítése, Amennyiben mégsem bizonyosodna be a bűntény, akkor a főügyészség augusztus elsején kelt rendelkezése szerint a korrupciós ügyészség nem foglalkozhat tovább az üggyel. Mindez azért azt sejteti, hogy meglehetősen erős a gyanú az ÖVP érintettségét illetően. Az Osztrák Néppárt azonban felháborodottan reagált a fejleményekre, mondván, mindez csak a piszkos választási kampány része. A párt azt állította, semmi köze sincs sem az Ibiza-felvételhez, sem az FPÖ illegális pártfinanszírozási botrányához. „Aki mást állít, azt bepereljük” – közölte dühösen az ÖVP. A vizsgálat nem csak az Ibiza-videóban érintett személyek, azaz Strache és a felvételen orosz tolmácsként ügyködő Johann Gudenus, az FPÖ korábbi frakcióvezetője ellen folyik. A vádak között szerepel, hogy illetéktelenül használtak felvevő készülékeket. Vizsgálat tárgya továbbá az állítólagos oligarcha unokahúg hamis lett útlevele, illetve az ő szerepe, nyomoznak abban az ügyben is, milyen körülmények között történt a megbízása. Csak múlt héten derült fény egy zsarolási ügyre. A Spiegel és a Süddeutsche Zeitung május 17-én tették közzé a felvételt. Június 6-án aztán Strachét valaki megfenyegette: ha nem fizet neki, újabb részleteket közöl a videóból. S még egy eddig ismeretlen szál kapcsán is nyomoz az illetékes hatóság, nevezetesen a kokain ügyében. Feltételezések szerint kábítószert fogyasztottak a felvétel során, következésképpen valaki kereskedett a droggal. Ez pedig törvénybe ütközik. A korrupcióellenes ügyészség jelen állás szerint hat gyanúsított ügyében folytat nyomozást, négy személyt pedig tanúként idéztek be. Nyomoznak továbbá ismeretlen tettessel szemben is. Ez esetben az oroszul beszélő nőről lehet szó, aki Aljona Makarovának adta ki magát. Hogyan reagált a fejleményekre az Osztrák Szabadságpárt? Harald Vilimsky, a párt főtitkára azt közölte, amennyiben bebizonyosodik, hogy összefüggés van az Ibiza-felvétel, illetve az adathordozók megsemmisítése között, akkor az ÖVP-nek együtt kell működnie a hatóságokkal, hogy „a lehető leghamarabb fény derüljön az ügyre”. Mindezek ellenére nem valószínű, hogy meglepetés születne. Három hónapja alig tapasztalható változás a pártok megítélésében, annyi figyelhető meg, hogy a Zöldek egyre jönnek fel.