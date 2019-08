Orbán a Merkel-találkozóra várva: "a szerkód tetszik, de tüntesd el"

Működik Rákospalota, Újpalota és Pestújhely, de a családoknak, az egyházaknak civil-és sportegyesületnek nem tud támogatást adni az önkormányzat – mondta Németh Angéla, a kerület ellenzéki polgármester-jelöltje.

Van már elfogadott költségvetése a XV. kerületnek? Még mindig nincs. Eddig nyolcszor terjesztettem be a képviselő-testület elé, egyszer sem szavazta meg a többség. Az utolsó beterjesztés után a kormányhivatal vezetőjének felszólítása ellenére sem szavazta meg a Fidesz-frakció és négy független képviselő. Most a Kúria fog felszólítani bennünket, hogy végre alkossuk meg a költségvetést. Szűk egy éve polgármester. Hogyan tud úgy hitelesen kampányolni, hogy ennyi idő alatt nem tudta elfogadtatni a költségvetést? Nem engedtem a zsarolásnak. Azért nem született meg a költségvetés, mert személyi kérdésekkel kötötték össze. Magyarán a Fidesz-frakció megmondta: ha menesztem Lamperth Mónika jegyzőt, lesz költségvetés. Nem engedem, hogy ők válogassák meg a munkatársaimat. Egyébként nem én döntöttem el, hogy a polgármester nevezze ki a jegyzőt, ezt a szabályt éppen a fideszes kétharmad fogadta el. Az igaz, hogy jelenleg nem kapjuk meg az állami normatívát, de ezt visszamenőleg kifizetik, amikor lesz elfogadott költségvetése a kerületnek. Már most 1,2 millió bírságot kaptunk adatszolgáltatás hiánya miatt, ezt biztosan elveszítjük. Olyan érvek egyébként nem hangzottak el a költségvetés vitája kapcsán, amelyeket ne tudtam volna befogadni. Működik a kerület, amit tudunk megcsinálunk, de támogatásokat nem tudunk adni. Ösztöndíjat sem tudunk fizetni, ahogy civilszervezeti és egyházi támogatásokat sem. Lamperth Mónika fontosabb, mint a XV. kerületiek? Természetesen nem, de amíg nem én válogatom meg Tarlós István vagy Orbán Viktor munkatársait, addig ők se akarják az enyéimet. A költségvetés hiánya miatt pontosan mekkora összeg kieséséről van szó? Nem a pontos összeg a lényeg, hanem, hogy mondjuk egy családnál mennyi pénztől esnek el. Nem tudunk fizetni a gyerekeknek ösztöndíjat. A civilszervezetek pedig eddig programokra pályázhattak. Szerettünk volna CT gépet vásárolni, ezt sem tudtuk megvalósítani. Csak a legfontosabb utakat tudjuk felújítani, de például óvodát egyáltalán nem. Az egyik kerületi sportegyesületnél pedig csaknem 60 millió forint esett ki. Ezek mellett a megígért béremelési elemeket sem tudtuk megvalósítani a közalkalmazottainknak. Emiatt van tele az önkormányzat oldala állás hirdetésekkel? Emiatt is. De nagy a szakemberhiány az egész országban. Valamint kidolgoztuk egy Palota keresetkiegészítést, de ennek bevezetése a költségvetés hiánya miatt elmaradt. Min spóroltak még? A közbiztonság fenntartásán vagy például a tisztaságon? A közbiztonság kapcsán a minap jött ki egy budapesti felmérés, amelyben a második helyen állunk a fővárosban. Minden ellenkező híresztelés ellenére a hajléktalanok sem lettek többen, hiába szorították ki őket a belvárosból. A köztisztaság kérdésének február óta új vezetője van a kerületben, figyel is nagyon, hogy ne legyen kosz. Fontos azonban hozzátenni, hogy ez főképp a lakókon múlik. Az illegális hulladéklerakás nagy probléma, de ha nem áll ott éppen egy rendőr, vagy egy közteres, akkor gyakorlatilag lehetetlen kiszűrni, hogy ki volt az elkövető. Ezeknél is ijesztőbb, hogy a kerületi háziorvosoknál vélhetően egyszerre lesz tömeges nyugdíjbavonulás, őket pótolnunk kell, ahogy az óvodapedagógusokat is. Hogyan csábítana a kerületbe orvosokat, pedagógusokat? Lakást ígérünk nekik, amíg itt dolgoznak. Egy orvos például már ezért dolgozik itt, nemrég pedig két óvónő jelentkezett, szintén lakás reményében. Remélem a költségvetés elfogadásával a béremelés is meglesz. A fideszes ellenfele Pintér Gábor, akit nyáron becsületsértésért jogerősen elítéltek. Ő, vagy László Tamás a komolyabb kihívó? Nincsenek méréseink, de Pintér Gábor egyszer már kikapott egy polgármester-választáson. Dolgozott alpolgármesterként is, 2010 óta kerületi képviselő. László Tamásnak sikerült elhitetnie azt, hogy magas kormányközeli ismerősei, barátai vannak, akikre komoly befolyással van. Ebből 2010 és 2014 között semmi sem látszott, pedig polgármester és országgyűlési képviselő is volt. Pintér ilyenekkel nem dicsekszik, a választóknál pedig szerintem nagyjából azonos az ismertségük.