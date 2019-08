Brexit: a Munkáspárt már az előrehozott választásért kampányol

A nagy kérdés azonban az, hogy a nagykoalíciót, illetve az SPD vezetését kitartóan bíráló Kevin Kühnert indul-e.

Mindössze két hetük maradt a német szociáldemokraták politikusainak arra, hogy bejelentsék: indulni kívánnak a párt elnöki tisztségéért. Ahogy közeleg az időpont, úgy gyarapszik a jelöltek száma. Rendkívül fontos lenne az SPD számára, hogy karakteres személyiségek jelentkezzenek, mert a politikai erő történelmének legnagyobb válságába került. Már csak 12-13 százalékon mérik, ami valósággal riasztó adat. Bárkit válasszanak is majd december végén elnöknek, valóságos varázslónak kell lennie ahhoz, hogy sikerüljön átlendítenie a pártot a holtponton.



Június elején távozott az SPD éléről Andrea Nahles az SPD szempontjából gyatrán sikerült európai parlamenti választás után. Ideiglenesen triumvirátus vette át a szociáldemokraták irányítását. Az új szisztéma szerint az SPD-nél bevezetik a társelnöki rendszert, egy nő és egy férfi irányítja majd a pártot. Pénteken az SPD balszárnyához sorolható Ralf Stegner jelentette be indulását, aki kezdettől fogva kétkedéssel tekintett a nagykoalícióra, az uniópártokkal való kormányzati együttműködésre. Női társelnök jelöltje a 76 esztendős Gesine Schwan. A koalíciós partner CDU főtitkára, a nem túl diplomatikus kijelentéseiről ismert Paul Ziemiak megjegyezte: „Stegner mégis talált egy nőt. Ha Kevint is örökbe fogadnák, akkor a Rém rendes család újabb szériáját láthatjuk” – írta a Twitteren. Kevin Kühnertre, a szociáldemokraták ifjúsági szárnyának forrófejű vezetőjére gondolt. Stegner és Schwan a legismertebbek az eddigi társjelöltek közül. Ám ellopta tőlük a show-t Olaf Scholz jelenlegi pénzügyminiszter, aki nem kis némiképp váratlanul jelentette be, hogy az SPD elnöke kíván lenni. Nahles lemondása után ugyanis még azt magyarázta, miért nem jelölteti magát, utalt arra, hogy a pénzügyi tárca irányítása mellett nem lenne ideje az SPD ügyeire. Minden bizonnyal azért gondolta meg magát, mert látta: meg kell állítani az SPD népszerűségének zuhanását. Azt még nem lehet tudni, ki lesz majd a társa. Összességében eddig elmondható, hogy kevés az igazán ismert, erősnek mondható női jelölt. Hogy Scholz menti-e meg az SPD-t, ezzel kapcsolatban akadnak kétkedő hangok is. Egyszer már irányította a szociáldemokratákat, két hónapig, mindaddig, amíg Nahles át nem vette a pártelnöki tisztséget. Scholz egyértelműen Nahles embere volt, így a pártelnök távozása után az ő helyzete is meggyengült az SPD-n belül. Ettől függetlenül jó szervezőnek, pragmatikus politikusnak tartják. Nem jó szónok, kicsit gépiesnek vélik, a Die Zeit egy ízben „Scholzomat”-nak nevezte. Van önbizalma, ami az SPD-nél mostanság igencsak hiánycikknek számít. Kérdés, mennyire bízik benne a párt tagsága. Az egyes kongresszusokon rendre ő kapja a legkevesebb szavazatot, ami nem éppen jó előjel. Komoly konkurenciája lehet Boris Pistorius alsó-szászországi miniszter és Petra Köpping szászországi tárcavezető személyében. Sokan azt remélték, hogy Pistorius tartományából maga a népszerű miniszterelnök, Stephan Weil kandidál majd, ő azonban egyelőre nem jelezte érdeklődését a pártelnöki tisztség iránt, bár a következő tíz nap még hozhat váratlan fordulatot. Pistorius és Köpping, akik hivatalosan vasárnap jelentették be indulásukat, a biztonságot helyezték programjuk középpontjába. Előbbit tehetséges politikusnak tartják, neki is komoly szerepe volt az SPD 2017-es alsó-szászországi választási győzelmében. A nagy kérdés azonban az, a nagykoalíciót, illetve az SPD vezetését kitartóan bíráló Kevin Kühnert indul-e. Egy biztos, ő lenne az SPD balszárnyának sztárja, ugyanakkor a párton belüli elutasítottsága is elég nagy.