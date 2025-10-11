Non-paper: szándékos kiszivárogtatás?

Szándékos kiszivárogtatás történt. Nem véletlenül került nyilvánosságra, ráadásul a jelek szerint az Egyesült Államokban ez a non-paper, amely gyakorlatilag megismétli mindazt, amit 2011-es budapesti útján Hillary Clinton akkori külügyminiszter is elmondott Orbán Viktornak. Azóta olyan újabb intézkedései voltak a magyar kormánynak, amelyek felbőszítették az elkötelezett demokratákat. Ara-Kovács Attila így reagált arra a nyilvánosság számára eddig ismeretlen, 2014. októberi diplomáciai iratra, ami a Mandiner birtokába jutott és amit magyarul, illetve angolul közölt a hírportál.