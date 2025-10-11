Órákkal a döntés bejelentése előtt többen is nagy téteket tettek a későbbi nyertesre, egyikük 65 ezer dollárral lett gazdagabb. Világbotrány lenne, ha kiderülne, valaki szivárogtatott.
Szertefoszlottak ugyan a Jahja Szinvár Hamász-vezér likvidálása keltette remények a gázai háború gyors lezárására, hétfőtől többfrontos diplomáciai offenzíva indult a tűzszüneti tárgyalások újrakezdéséért.
A hangfelvételt Orbán Áron üzlettársa, barátja készítette önvédelemből. Szivárogtatáshoz egy elszámolási vita vezetett egy harmadik személlyel.
Péteralvi Attila közölte, a nyomozóhatóság feladata eldönteni, hogy történt-e bűncselekmény a szivárogtatással.
Olaf Scholz aligha gondolja meg magát a kiszivárogtatási botrány után: továbbra sem hajlandó támogatni a Taurus cirkálórakéták átadását. A német közvélemény nagyobbik része egyet is ért ebben vele.
1971-ben ő tárta a nyilvánosság elé, hogy az amerikai kormány rendszerszinten hazudott a vietnámi háborúról.
Ezért az ügyészség előzetes letartóztatásban tartaná.
Elképesztő, hogy mennyire izgalmas, világpolitikai léptékű „itt a piros, hol a piros” játszmának vagyunk a szemtanúi. Még akár élvezhetnénk is ezeket a hollywoodi forgatókönyvbe illő fordulatokat. Élvezhetnénk, ha nem a valóságról lenne szó, egy olyan háborúról, melynek kimenetelétől emberek tízmillióinak élete és a jövendő világpolitikai rend függene.
Úgy tudni, a fiatal férfi kritikusan viszonyul a Biden-adminisztrációhoz, arról azonban nem tudni, hogy orosz kém lenne.
Hosszú ideig voltak elérhetőek egy, videojátékokra használt szerveren.
Újabb kegyetlenségre derült fény, amit az Ukrajna elleni invázióban részt vevő orosz erők követtek el: az interneten megjelent egy sokkoló videó, amelyen az látható, hogy orosz katonák késsel lefejeznek egy ukrán hadifoglyot. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szerint Oroszország rosszabb, mint az Iszlám Állam.
Egyelőre több a kérdés, mint a válasz az interneten megjelent, titkosnak mondott amerikai katonai dokumentumokat illetően. Kijev nyugodt maradt, mások rémálomról beszélnek.
Az emberkereskedő már felöltözve, összepakolva várta a rendőröket, s még azt is megjegyezte, hogy korábbra várta őket.
A titokzatos leleplező legújabb posztjában nem csak a jövőbeli terveiről számol be, de Novák Katalinról és Varga Juditról is említést tesz.
Hamarosan nyilvánosan tanúskodik a Donald Trump és Volodimir Zelenszkij közötti július 25-ikei telefonbeszélgetés tartalmának a kiszivárogtatója, de időpontot még nem tűztek ki – közölte Adam Schiff, az amerikai képviselőház hírszerzési bizottságának demokrata párti vezetője.
Corbyn a jövő héten találkozót tart más vezető politikusokkal, hogy megvitassák a megállapodás nélküli kilépés megakadályozásának lehetőségeit.
A WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítója és főszerkesztője, Julian Assange egy szerda esti televíziós interjúban újabb kiszivárogtatásokat ígért Hillary Clinton amerikai demokrata párti elnökjelöltről.
Edward Snowden kiszivárogtatásaival szolgálatot tett a társadalomnak – jelentette ki a volt amerikai igazságügyi miniszter. Eric Holder ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 2013-ban Moszkvában menedékjogot kapott informatikus, aki leleplezte az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) tömeges telefonos adatgyűjtését, „helytelen módon cselekedett és törvényt sértett”.
Rendkívül rosszhiszemű eljárásnak tartja Tarlós István, hogy kiszivárgott az a levél, amelyet fideszes kerületi polgármesterekkel együtt írt Orbán Viktor kormányfőnek.
Szándékos kiszivárogtatás történt. Nem véletlenül került nyilvánosságra, ráadásul a jelek szerint az Egyesült Államokban ez a non-paper, amely gyakorlatilag megismétli mindazt, amit 2011-es budapesti útján Hillary Clinton akkori külügyminiszter is elmondott Orbán Viktornak. Azóta olyan újabb intézkedései voltak a magyar kormánynak, amelyek felbőszítették az elkötelezett demokratákat. Ara-Kovács Attila így reagált arra a nyilvánosság számára eddig ismeretlen, 2014. októberi diplomáciai iratra, ami a Mandiner birtokába jutott és amit magyarul, illetve angolul közölt a hírportál.
Kínos bakit követett el a Golden Globe hivatalos honlapja, amikor a vasárnapi díjkiosztást megelőzve véletlenül kitették oldalukra két díjazott film címét. Aha. Csakhogy még nem volt meg a díjátadó. Püff.
"Jelenleg nem áll a rendelkezésre olyan adat, amely más intézkedés meghozatalát tette volna szükségessé. A tárcavezető döntését az ártatlanság vélelme, az arányosság és a fokozatosság elve figyelembe vételével hozta meg" - válaszolta lapunknak az Igazságügyi Minisztérium (IM) arra, miért nem függesztette fel a munkavégzés alól Trócsányi László volt kabinetfőnökét, akinek személyes érintettsége felmerült a józsefvárosi tűcsereprogram kapcsán.
Továbbra is az Igazságügyi Minisztériumban (IM) dolgozik Hajas Barnabás, tehát nemcsak kormánytisztviselői jogviszonya él, hanem a munkavégzés alól sincs felfüggesztve. Trócsányi László eddigi kabinetfőnöke - mint megírtuk - azért keveredett "bajba", mert az ő számítógépéről származhatnak azok a képfájlok, amelyekkel a Magyar Nemzet támadást indított az ombudsman ellen a józsefvárosi tűcsereprogram ügyében.
A Mol és a horvát kormány legutóbbi tárgyalási fordulóján készített, nem nyilvános hangfelvétel alapján tett közzé összefoglalót a horvát Vecernji list napilap szerdán. A Mol helytelennek és manipulatívnak nevezte a kiszivárogtatást.
Magyar téma is előkerült a lengyel lehallgatási botrányban. Az ottani állami olajtársaság, a PKN Orlen vezetője Jacek Krawiec sarkos állítást fogalmazott meg Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök kapcsolatáról, a Wprost lengyel hetilap által most nyilvánosságra hozott hangfelvétel szerint, amelynek a részleteit az Origo internetes portál ismertette. Emellett Krawiec Hernádi Zsolttól hallott bennfentes információt is elárult a Mol-vezér most zajló bírósági ügyéről.
Bajnai szerint a közvélemény-kutatások megbízhatatlanok. A Népszabadságnak adott interjújában úgy fogalmazott, a Simon-Welsz és a Zuschlag ügyek árthatnak a kormányváltóknak, de a Fidesz ezekkel a hat-nyolc évvel ezelőtti történetekkel akarja elterelni a figyelmet saját botrányairól, Paksról, Felcsútról, Mészáros Lőrinc és Rogán Antal meggazdagodásáról.
A szabad internet jövőjét veszélyeztetik Edward Snowden kiszivárogtatásai az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) volt igazgatója szerint, aki a Der Spiegel című német hetilapnak adott interjúban bocsánatot kért Németországtól az adatgyűjtő programok lelepleződésének következményei miatt.