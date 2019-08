Végül Olaszországban köthet ki a menekültekkel az Open Arms

Lemondott Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, megelőzve ezzel, hogy szavazásra kerüljön a Matteo Salvini belügyminiszter által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány.

Az egyéni és pártérdekek aláássák Olaszország érdekeit, figyelmeztette hallgatóságát Giuseppe Conte. Az olasz miniszterelnök kedden délután a római szenátusban elmondott beszédében bejelentette lemondását, véget vetve az augusztus 8-a óta tartó bizonytalanságnak. Matteo Salvini belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes ekkor robbantotta ki a kormányválságot, szakítva koalíciós partnerével az Öt Csillag Mozgalommal (M5S). A 14 hónapon át tartó együttműködés sohasem volt viharmentes, a két párt olyan alapvető kérdésekben nem értett egyet, mint az adópolitika vagy menekültkérdés, az utolsó csepp pedig a Lyon-Torino gyorsvasút kérdése volt, amelyet a Salvini vezette Liga prioritásként kezelt, de az M5S végsőkig ellenzett. Salvini számára ez azonban inkább ürügy volt, mint valós szakítási ok. A Liga a tavaly márciusi olasz parlamenti választásokon még csak 17,4 százalékot szerzett, az idei EP-választáson viszont már a legerősebb párt lett 34,3 százalékkal. Vagyis sikerült megfordítania a koalíción belüli erőviszonyt, hiszen a Luigi di Maio vezette M5S tavaly 32, az EP-választáson pedig már csak 17, 1 százalékos támogatottságot ért el. Salvini azért erőlteti az előrehozott választásokat, hogy az olasz parlamentben is átvegye az irányítást. Ez azonban még távolról sem biztos. Az előrehozott választást megnyerné ugyan, de az eddigi előrejelzések szerint sem abszolút többséget nem szerezne, sem egyetlen potenciális koalíciós partnerével, a még a Ligánál is szélsőjobboldalibb Olasz Testvérek pártjával sem biztos a kormányzathoz szükséges többség. Arról nem beszélve, hogy egyelőre nem tudni, hogyan hatott ki a Liga és Salvini megítélésére a kormányválság kirobbantása és a Conte-kabinet megbuktatása. Az Öt Csillag Mozgalom jelöltjeként miniszterelnökké vált Giuseppe Conte a szenátusban elmondott egyórás beszédében egyértelműen Salvinit tette felelőssé a helyzetért és azzal vádolta, hogy az előrehozott választásokon való győzelemben reménykedve saját és pártérdekeit az ország érdekei fölé és elé helyezte. A Liga "beszennyezte" az Öt Csillag Mozgalommal közös kormány tizennégy hónapon át tartó munkáját - mondta a leköszönő miniszterelnök, aki súlyos és terhes következményekkel járó lépésnek nevezte a Liga bizalmatlansági indítványát. Hangsúlyozta, hogy a belpolitikai válság kirobbantása felelőtlenség egy olyan helyzetben, amikor épp folyik a párbeszéd az Európai Unió intézményeivel és Olaszország arra törekszik, hogy erős pozíciókat harcoljon ki magának. A kormányfő politikai opportunizmussal is megvádolta Salvinit. Úgy fogalmazott, hiányzik belőle a politikai intézmények iránti felelősség. A miniszterelnök beszéde alatt Salvini rózsafüzért morzsolgatott, Conte pedig felszólította, hogy kerülje a vallási szimbólumok és a politikai szlogenek kombinálását. Salvini felszólalásában azt emelte ki, nem bánt meg semmit, nem tart az „olaszok ítéletétől”, mindent ugyanígy csinálna hasonló helyzetben. Az olaszok „egójára” próbált hatni igencsak kampányízű, EU-ellenes beszédében. „Nem akarom, hogy Itália bárkinek a szolgája legyen. A világ legszebb és potenciálisan a leggazdagabb országa vagyunk, elegem van abból, hogy minden döntésünk valamely uniós bürokrata aláírásától függjön. Szabadok vagyunk vagy sem?” - tette fel a költői kérdést Salvini, megfeledkezve Olaszország tetemes államadósságáról és komoly gazdasági gondjairól. Az ellenzéki Demokrata Párt volt elnöke, Matteo Renzi korábbi miniszterelnök arra mutatott rá, hogy a Liga- M5S koalíció vége is azt bizonyítja, a populista együttműködés csak kampányban működik, kormányon viszont fenntarthatatlan. Hogy végül lesz-e vagy sem előrehozott választás Olaszországban az Sergio Mattarella államfőn múlik, akinek döntenie kell: vagy előrehozott választásokat ír ki, vagy új koalíciót próbál összehozni a parlamenti pártokkal. Nem utolsósorban pedig azon, hogy milyen eredmény születik az Öt Csillag Mozgalom és a Demokrata Párt tárgyalásain az elkövetkező napokban,illetve, hogy megegyezés esetén a Silvio Berlusconi vezette Forza Italia egészében vagy legalább néhány képviselője révén támogatná-e a balközép PD-M5S koalíciót vagy inkább korábbi hűtlen partneréhez, a Ligához térne vissza. Egy választás nélküli új kormánytöbbség létrehozása nem lehetetlen, de az eddigi tapogatózások nem vezettek eredményre.