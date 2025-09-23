Azt nem tudni, hogy pontosan kik, milyen célból és pénzből. A főváros közölte, a Főpolgármesteri Hivatalhoz az érintett területre és időpontra nem érkezett közterület-használati engedély iránti kérelem.
Jó a politikai korrektség? Hasznos a gendernyelvezet? Érdemes szembenézni önmagunkkal és az árnyékszemélyiségünkkel? Befogadjunk-e menekülteket? Kirúgjuk-e őket egy hónap múlva? Hol gyűlik fel a gyűlölet? Mindezen dilemmák a Karácsonyozzatok velünk, vagy ússzatok haza című színpadi mű kapcsán fogalmazódtak meg – amiket nem is haboztunk megosztani a Marosvásárhelyen született, már majd negyed százada Berlinben élő filmrendezővel, drámaíróval és színházi rendezővel, Kincses Rékával.
Hollywoodban és hazájában is elismert alkotó az Európa, Európa című holokausztfilm forgatókönyvéért Oscar-díjra jelölt lengyel író-rendező, Agnieszka Holland, az Európai Filmakadémia elnöke. A velencei filmfesztiválon díjazott A zöld határ (Zielona granica) című filmjével bizonyította: a mozgóképművészet ereje még sokakat megmozgathat. A Zoomon adott exkluzív interjút a Népszavának.
Több önkormányzat jelezte, nem tud több embert befogadni. Radikális lépésre készülhet a szövetségi kormány.
Tizenhat évig volt német kancellár, bár a múltidő még nem indokolt, hiszen hónapokig elhúzódhatnak a koalíciós tárgyalások és addig ügyvezetőként ő áll majd a szövetségi kormány élén. Igaz, ez már a búcsúzkodás ideje is lesz.
Az elmúlt hónapokban irakiak ezrei repültek Minszkbe turistavízummal, hogy aztán beszivárogjanak Litvániába a balti állam és Belarusz közötti 600 kilométer hosszú külső határának valamely pontján.
Hat év alatt összességében több mint 639 milliárd forintot költött el a kormány a "menekültválsággal" kapcsolatos intézkedésekre. Pedig öt éve egyre kevesebb a dolga.
Az áprilisi 30 milliárdos plusz sem volt elég, megint kisegítették a Belügyminisztériumot.
A törökországi Edirne-ben a határvonal előtt nagyjából kétszáz méterre felállított mobil kerítéseken túl a görög határőrség néz farkasszemet a senki földjén táborozó, becslések szerint 1000-1500 menekülttel. A kerítés és a görög határ közt a török rendőrök nem túl engedékenyek, időnként könnygázgránát durranása hallatszik, de ennek ellenére időről időre akad, aki megkísérel átjutni a határon. Arrébb buszok és taxik várakoznak, ugyanis sokan visszafordulnak, mert megunták a napok óta tartó hiábavaló várakozást. Képriportunk a helyszínről.
Egy sor országában kiszámíthatatlanná váltak a belpolitikai viszonyok. A Brexit még nem zárult le, Németországban hatalmi vákuum alakult ki. Nem túl biztatóak az előjelek.
Györkös Péter nyílt levelet írt egy menekültválságról szóló német dokufilm miatt.
Az ügyészség elrendelte a mentőhajó lefoglalását és a menekültek partra szállítását Lampedusa szigetén.
Spanyolország fogadná a hajót, de nem érnék el a spanyol partokat.
Spanyolország vállalta végül Olaszország helyett a befogadást, Madrid nem is érti Rómát.
Ezt a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer nyilatkozta a minap. Hozzátette ugyanakkor, a határ lezárása csakis "ultima ratio", azaz legvégső megoldási kísérlet lehet.
Nincs migrációs vagy menekültválság az Európai Unióban, noha több tagállam ezt kívánja hangsúlyozni; az illegális határátlépések száma messze elmarad a korábban regisztráltakhoz képest - jelentette ki Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs politikáért felelős tagja.
Bonnelles egy 2000 fős francia falu, ahol a kezdeti félelmek ellenére 2015 óta segítik a menekültek integrációját.
A svéd választás megmutatta, lelassult a szélsőségesek népszerűségének növekedése, a veszély azonban még messze nem múlt el.
Horst Seehofer belügyminiszter nem engedné be Németországba a máshol regisztrált menekülteket. Angela Merkel ezt visszautasítja, vitájuk viszont a kereszténydemokrata pártunió végéhez vezethet.
Tucatnyi iszlamistát fogtak el csütörtökön az olasz hatóságok: a gyanúsítottak embercsempészésből finanszíroztak egy szír terrorszervezetet.
Nick Thorpe Sír az út előttem című könyve a menekültválságról szól, amelyben a szerző rendkívül érzékeny, ugyanakkor pontos korrajzot ad az elmúlt három év történéseiről.
Az év utolsó kormányinfóján is a bevándorlás volt a fő téma. Lázár János büszkén említette, hogy a magyar kormány az egyetlen, amely meg merte kérdezni az embereket erről a válságról. Az ő adatai szerint 2,349 millió választó küldte vissza a nemzeti konzultációs ívet. A miniszter - meglehetősen szokatlan módon - még Adolf Hitlert is megemlítette a menekültválság kapcsán.