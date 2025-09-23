Békésen várnak, majd sokan visszafordulnak a határkerítéstől – életképek a török-görög határról

A törökországi Edirne-ben a határvonal előtt nagyjából kétszáz méterre felállított mobil kerítéseken túl a görög határőrség néz farkasszemet a senki földjén táborozó, becslések szerint 1000-1500 menekülttel. A kerítés és a görög határ közt a török rendőrök nem túl engedékenyek, időnként könnygázgránát durranása hallatszik, de ennek ellenére időről időre akad, aki megkísérel átjutni a határon. Arrébb buszok és taxik várakoznak, ugyanis sokan visszafordulnak, mert megunták a napok óta tartó hiábavaló várakozást. Képriportunk a helyszínről.