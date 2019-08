Szabad szemmel – Trump illiberális ösztöneire játszhat rá Magyarország

Zuzana Caputová szerint a négyek közül Szlovákia illeszkedett be leginkább az EU-ba, és képviseli a legunióbarátabb nézeteket.

A szlovák államfő megismételte, hogy a Nyugatnak differenciáltan kell közelítenie a közép-európai tagokhoz, mert azokban sok a közös, de sok az eltérő vonás is – írja a FAZ. Az interjúban Zuzana Caputová úgy látja, hogy a négyek közül Szlovákia illeszkedett be leginkább az EU-ba, és képviseli a legunióbarátabb nézeteket. Sok tekintetben van különbség Magyarország és Lengyelország között is, ezért nem lehet kelet-nyugati ellentétről beszélni. Viszont ha figyelembe veszik ezen államok történelmi sajátosságait, az erősítheti a bizalmat a közösségen belül. Arra a kérdésre, hogy a lengyelek gyanakodva tekintenek Oroszországra, a magyarok viszont üzleteket kötnek vele és rendszeresen fogadják Putyint, az elnök úgy válaszolt, hogy fontos a párbeszéd Moszkvával, ám ez nem mehet az európai értékek rovására. Jelezte, hogy Oroszország Szlovákiában is aknamunkát végez a hamis hírek terjesztésével. A migránskérdésről szólva rámutatott, hogy országának ki kell vennie részét a megoldásból. Másfelől érthetőnek nevezte a lakosság aggodalmát az idegenekkel szemben, hiszen idáig jóformán nem éltek nagy számban külföldiek szlovák földön. Azután ott vannak a kulturális és vallási különbségek. Viszont nem lehet megtagadni a szolidaritást a veszélynek kitett, illetve bajbajutott emberekkel szemben. Caputová ugyanakkor hatalmas gondnak tartja, hogy országából is tömegesen települnek Nyugatra főleg magasan képzett rétegek.