Tíz autót tört fel egy 17 éves fiú Kaposváron, az egyikben 6 millió forintot talált

A fiatal testvérével egy üzemen kívül lévő siófoki étterembe is betört.

A Kaposvári Járási Ügyészség jelentős értékre, üzletszerűen és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy 17 éves kaposvári fiatallal és három családtagjával – testvérével, édesanyjával és nagybátyjával – szemben.a tanulás iránt motiválatlan, iskolai évismételésre kényszerülő fiú 2018 novemberében kezdett el Kaposvár őrizetlen közterületi részein leállított gépkocsikat feltörni úgy, hogy éjszaka az autók üvegét betörte a könyökével, majd az utasteret készpénzt keresve átkutatta. Eleinte nem volt „szerencséje”, mivel az első három járműből mindössze egy üres pénztárcát tudott ellopni, azonban a negyedik autóban jelentős összegű készpénzre – 6 millió forintra és 1050 euróra – bukkant. A fiatal a pénzt édesanyja és többszörösen büntetett előéletű nagybátyja – a III. és a IV. rendű vádlott – között szétosztotta, akik tudtak arról, hogy a készpénz bűncselekmény elkövetéséből származik. A két orgazda családtag a hirtelen jött milliós összegű pénzt gyorsan el is kezdte költeni: a vádlott édesanyja házat és lakberendezési tárgyakat vásárolt, míg a nagybátyja gépkocsit és ékszert vett, de még arra is futotta, hogy további családtagoknak ajándékozzon belőle. A fiú folytatta a lopásokat és 2018 decemberéig még további hat gépkocsit tört fel. Az egyik autóból ekkor is nagyobb értékhez jutott, mivel a feltört gépkocsiban több üveg, közel 140 ezer forint értékű, minőségi tömény szeszes ital volt. A fiatal a még szintén fiatalkorú, de a vádemelés idején már jogerős javítóintézeti nevelését töltő testvérével 2019 januárjában követte el az utolsó bűncselekményt, ekkor egy üzemen kívül lévő siófoki étterembe törtek be. Az ügyészség a letartóztatásban lévő fiúval és testvérével szemben javítóintézeti nevelésre, édesanyjuk esetében felfüggesztett börtönbüntetésre, míg nagybátyjukkal szemben végrehajtandó börtönbüntetésre tett indítványt.