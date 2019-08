Félmilliárd forinttal drágábban nyert el közbeszerzést a Duna Aszfalt

Nyugtázzuk, hogy megállapításaink helytállóak, ugyanis Bagdy Gábor egyetlen ténybeli állításunkat nem cáfolta.

a főváros pénzügyi helyzetét elemző cikkünkben leírtakat a Főpolgármesteri Hivatal. A Bagdy Gábor pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettes jegyezte és az Országos Sajtószolgálaton keresztül megjelentetett levél szerint „A Népszava rosszindulatú, nyilvánvalóan a választási kampány közeledte által inspirált cikkében megfogalmazott állítások helyett a valóság a következő: A Tarlós István által irányított városvezetés 2010-ben 188 milliárd forint adósságot örökölt, melyet még a BKV 80 milliárd forintos adóssága, valamint jelentős ingatlan-vagyonvesztés is tetézett. Ma a Főváros működése stabil és kiegyensúlyozott, az adósságállománya felére csökkent. A BKV adósságállományát is felszámoltuk. Hitelfelvételre csakis hosszútávú fejlesztések finanszírozására van szükség, amelyet az EIB is szívesen finanszíroz. Ez az átlátható pénzügypolitika tette lehetővé a Vízművek visszavásárlását, a közösségi közlekedési fejlesztéseket, a megvalósult városfejlesztési projekteket és azt, hogy Budapest élhetőbb várossá vált, amit nemzetközileg is ismételten elismernek.” – írta Bagdy Gábor. S, hogy ne feledjük, mégiscsak kampány van, odaszúr egyet az ellenzéki főpolgármester-jelöltnek: „Ugyanakkor ezen megbízható gazdálkodás hiánya vezet oda, hogy a Karácsony Gergely vezette Zugló súlyos mindennapos működési problémákkal küzd, melyet csak működési célú hitel felvételével tud tovább görgetni.” ****

A Népszava valóban a közelgő önkormányzati választások miatt foglalkozott a főváros pénzügyi helyzetével, ám közel sem rosszindulatból, hanem, hogy annak állapotára felhívjuk a figyelmet. Közleményben kifogásolta a múlt hét péntekenleírtakat a Főpolgármesteri Hivatal. A Bagdy Gábor pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettes jegyezte és az Országos Sajtószolgálaton keresztül megjelentetett levél szerint „A Népszava rosszindulatú, nyilvánvalóan a választási kampány közeledte által inspirált cikkében megfogalmazott állítások helyett a valóság a következő: A Tarlós István által irányított városvezetés 2010-ben 188 milliárd forint adósságot örökölt, melyet még a BKV 80 milliárd forintos adóssága, valamint jelentős ingatlan-vagyonvesztés is tetézett. Ma a Főváros működése stabil és kiegyensúlyozott, az adósságállománya felére csökkent. A BKV adósságállományát is felszámoltuk. Hitelfelvételre csakis hosszútávú fejlesztések finanszírozására van szükség, amelyet az EIB is szívesen finanszíroz. Ez az átlátható pénzügypolitika tette lehetővé a Vízművek visszavásárlását, a közösségi közlekedési fejlesztéseket, a megvalósult városfejlesztési projekteket és azt, hogy Budapest élhetőbb várossá vált, amit nemzetközileg is ismételten elismernek.” – írta Bagdy Gábor. S, hogy ne feledjük, mégiscsak kampány van, odaszúr egyet az ellenzéki főpolgármester-jelöltnek: „Ugyanakkor ezen megbízható gazdálkodás hiánya vezet oda, hogy a Karácsony Gergely vezette Zugló súlyos mindennapos működési problémákkal küzd, melyet csak működési célú hitel felvételével tud tovább görgetni.” ****A Népszava valóban a közelgő önkormányzati választások miatt foglalkozott a főváros pénzügyi helyzetével, ám közel sem rosszindulatból, hanem, hogy annak állapotára felhívjuk a figyelmet.

Nyugtázzuk, hogy megállapításaink helytállóak, ugyanis Bagdy Gábor egyetlen ténybeli állításunkat nem cáfolta.

Így a tények: jövőre főváros adóssága megközelíti a 170 milliárd forintot, amely az adósságlimit 70 százaléka – vagyis a jövőben nem lesz lehetősége a városnak jelentős hiteleket felvenni – erre hívtuk fel a figyelmet cikkünkben. Eközben a főváros idei költségvetését 75 milliárd forintos hiánnyal hagyta jóvá a közgyűlés, amit nem igazán lehet kiegyensúlyozottnak nevezni – erről is írtunk, ez sem cáfolta a politikus. Nem említettük, de tény, hogy 2011 és 2014 között három lépésben Budapest 217,7 milliárd forintos adósságát konszolidálta a kormány – az adófizetők pénzéből. Vagyis 2014-ben 0 forint adóssága volt a városnak – ebből lesz idén év végén 155 milliárd forintos tartozás. A főváros pénzügyi helyzete aggodalomra ad okot, emiatt – és a cikkre érkezett reakciók miatt – lapunk a jövőben is foglalkozik a témával, amely főváros 1,7 millió lakosán túl az agglomerációban élő százezrek mindennapjait is közvetlenül befolyásolja.