HÉV-vonalat hosszabbítana az ellenzék

Azt, hogy merre billen majd Csepel az októberi önkormányzati választáson, talán még a többi kerületnél is nehezebb megmondani: erős tábora van Borbély Lénárd fideszes polgármesternek, és az őt kihívó összellenzéki jelöltnek, Erdősi Évának is.

Az utóbbi 5 év eredményeit összegezte Borbély Lénárd nemrég saját közösségi oldalán és az önkormányzat honlapján – 35 pontos fejlesztési csomagja jó részét elegánsan átugorva a zöldfelületek felújítására koncentrált. Illetve a kormánypárti polgármester azt hangsúlyozta: a fővárosban Csepel volt az egyik legtöbb beruházást hajtó kerület, ráadásul a lakosság igényei szerint fejlezstett, ugyanis a nemzeti konzultációk mintájára most is tart egy „csepeli konzultáció”. Erdősi Éva erre csak legyint, szerinte álkérdésekre kellene választ adniuk a csepelieknek. „Ki az, aki nemmel felelne arra: akarja-e, hogy felújítsák a kerület iskoláit?” – kérdezett vissza az ellenzék jelöltje. Aki közösségi oldalán csavart egyet a konzultáción, és a polgármesternek címezte kérdéseit. Elsőként ezt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2014-es polgármesteri program 35 pontjából 90 százalék nem valósult meg?”. Erdősi Éva a Népszavának azt hangsúlyozta: Borbély Lénárd szerint kizárólag a látványos, de a kerületben élők jövője szempontjából kevésbé lényeges dolgokra koncentrált. Semmit nem lehet tudni például a Németh Szilárd által bekiabált Weiss Manfréd Munkahelyteremtő Programról, a beígért 5 ezer új állás nem jött létre. Nem sikerült gatyába rázni a Csepel Művek terület, a hatalmas gyárterületen kaotikusan van elszórva sokféle cég, így nem lehet tematikus fejlesztéseket indítani, egyfajta ipari parkot létrehozni. A kisvállalkozásoknak tett ígéretét, miszerint a panelházak alján található önkormányzati helyiségek bérleti díját csökkentik, nem tartotta be a városvezetés, így sokan nem mernek/tudnak belevágni üzletükbe. A cégek építményadóját, telekadóját is el akarta hivatalosan törölni a városvezetés, ehelyett az éves infláció mértékével minden januárban emelik azt. A kezdő vállalkozásoknak ígért inkubátorházból sem lett semmi. Márpedig Erdősi Éva szerint a helyi vállalkozásoknak létkérdés lehet az önkormányzati segítség, és bizony ezer dolgot lehetne tenni a kis cégekért. Például az önkormányzati közreműködéssel készülő beruházások projektmenedzserét a polgármesteri hivatalban kellene alkalmazni, így a fővállalkozók kikerülésével közvetlenül lehetne szerződni a mostani alvállalkozókkal. Ez több lehetőséget hozna a helyi cégeknek, s a beruházás is olcsóbb lenne. A másik legfontosabb terület Erdősi Éva szerint a lakhatás. Így polgármesterként befagyasztaná az önkormányzati bérlakások eladását, és több bérleményt is kialakítana – ehhez nem is kellene mélyen belenyúlni az önkormányzat kasszájába. Mivel a kerületben még ma is nagyon sok a lapostetős négyemeletes ház, ezekre sátortetőt húzva rengeteg lakást lehetne építeni, miközben a házakba lifteket lehetne szerelni. Az építkezés számláját nem a kerület állná, hanem a beruházók, csakhogy a vállalkozások az önkormányzati közreműködésért cserében adott számú otthont átengednének a kerületnek. Az ellenzéki jelölt azonban nemcsak „polgári otthonokban” gondolkozik, mondván: krízislakásokra is szükség lenne, mert sok család kerülhet megoldhatatlan élethelyzetbe és egy önkormányzatnak az is feladata, hogy ne hagyja magukra ezeket az embereket. És persze nem ártana megmozdítani a kerületet – ennek érdekében Erdősi Éva Csepel segítségével kapcsolná be az agglomerációt a fővárosi vérkeringésbe. A lényeg, hogy itt menjen keresztül az M0-ás körgyűrűig meghosszabbított HÉV-vonal. Az Auchannál P+R parkolót lehetne kialakítani, ahol a sziget távolabbi pontjairól a fővárosba igyekvők letehetnék az autóikat. Nincs ma ilyen hivatalos terv, de az ellenzéki pártok úgy vélik: a közlekedési fejlesztése sokat javítana a csepeliek helyzetén.



Csepeli Szent Imre tér Fotó: Molnár Ádám / Népszava