Világnyílzáporra is jutott a több tízmillió állami pénzből

Szkítakonferencia, és sámán napok – egyebek mellett ezekre a programokra költött idén a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma összesen 90 millió forintot.

Idén összesen több mint 90 millió forintot osztott szét 11 pályázó között az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó Nemzeti Kulturális Alap Összművészeti Kollégiuma – derült ki lapuk közérdekű adatigénylésére adott válaszokból. A szervezet tájékoztatása szerint például a Börzsönyi Egyesült Álmok Egyesület 1,2 millió forintos támogatást kapott arra, hogy megrendezze a Szkíta Konferencia, Szkíta Találkozó és Világnyílzápor című rendezvénysorozatot. (A világnyílzápor a pályázati leírás szerint azt jelenti, hogy a szkíta hagyományőrzők a világon mindenhol egyszerre nyilaznak - a tenderben nem meghatározott - célpont(ok)ra.) Az eseménysorozat idén áprilisban kezdődött és jövő áprilisig tart majd, a pénz pedig a rendezvénysorozat dologi-, szerkesztői- és szervezői díjainak költségeire fordítható.

A Szkíta Konferenciát és Szkíta Napokat egyébként már évek óta megrendezik, de jövőre a pályázat szerint „egy igazi nemzetközi fesztivál szintjére” szeretnék emelni az eseményt. Ennek érdekében – promóciós célból - összegyűjtenék azokat a más országokban készült felvételeket, amelyek a világnyílzáport örökítették meg.

A szervezet egy másik pályázatban az idei Szkíta Napokra támogatására 6 millió forintot kért, de a kollégium ezt elutasította.

Jutott pénz viszont a Sámánia – Sámán-Táltos Őskultúra Napok Surányban című családi hosszú hétvége megrendezésére, a Hon Alapítvány ugyanis 9 millió forintot kapott erre a célra. A rendezvény helyszínéül az azóta képzőművésszé avanzsált egykori újságíró, Jobbik-alelnök Molnár Tamás „Árvalányhaj művésztanyáját” jelölték meg. A programok között szerepelt tűzön járás, sólyomreptetés, sámándob készítés, táncház, valamint játszóház a gyerekeknek. A pályázat szerint erre az alkalomra tizenkét „nagyméretű, világító, úgynevezett sámánszobrot” készítettek. Az előadók között mások mellett a jobboldali körökben népszerű Bakay Kornél és Takaró Mihály szerepelt, míg a zenét Bársony Bálint „hangsimogató” és Waszlavik László szolgáltatta. „Szakmai hatások” címszó alatt a pályázók külön kiemelték, hogy a sámánkultúrát, mint „egy eddig kevésbé preferált történelmi korszakot” a „kormányzati törekvésekkel összhangban” népszerűsítik. A támogatást végül azzal a megkötéssel kapták meg, hogy tárlatvezetésre és rezsire nem költhetnek a pénzből.

A Határtalan Hangok Alapítványnak a kért 10 millió forintból csak 3 millió forintot ítéltek meg „A Diófa Alatt - Cseh Tamás Emléknapok” című pályázatára. A rendezvénnyel azt is „igyekeztek bebizonyítani, hogy az élő népművészet, a minőségi képzőművészet, a kimeríthetetlen Kárpát-medencei folklór nagyobb értéket adnak az Y, Z és egyéb generációknak, mint a modern elektronika vívmányai”. A Kőfeszten megvalósuló programban 27 zenei előadó (köztük Dresh Mihály, Gryllus Vilmos, Pély Barna vagy a Balaton zenekar) és 17 meghívott színész, rendező, kulturális személyiség idézte fel Cseh Tamás emlékét. A szervezők Fekete Péter kultúráért felelős államtitkárt kérték fel fővédnöknek.

Támogatást kapott a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. katolikus tévécsatorna „Tíz Nap A Székelyeknél – Tíz Napos Élő Közvetítéssorozat Megvalósítása Csíkszeredából és Hargitafürdőről” címmel 7 millió forintot kapott arra, hogy május 28 és június 9. között, a romániai pápalátogatás idején Erdélyből közvetítsen. Mint pályázatukban írták, abban bíznak, hogy”kis szerencsével” ennek során annak a „megtartó erőnek a forrásáig” is eljuthatnak, ami „párját ritkítja egész Európában”. A pályázati anyag nem kitakart részeiből az derül ki, hogy 20 fős stáb utazott Erdélybe, ebből négy operatőr, a 10 részes filmsorozat elkészítéséhez kamerát, stúdiólámpákat is beszereztek, és voltak személyi kiadások is.

A nyertes pályázatok között szerepel még mások mellett Monostori Ferenc szobrászművész is, aki csaknem 18,5 millió forintot kért egy homokszobrokból tervezett 48-as Szabadságparkra Tinnyén. Sipos Kornél producer (a Hídemberen is dolgozott) 19,5 millióra pályázott a Per A Nemzet Ellen című film elkészítésére, a jórészt kitakart szinapszisból csak annyi derül ki, hogy valószínűleg Donáth Ferenc evangélikus lelkészről, a Nagy Imre-per másodrendű vádlottjáról szól és a nyitójelenetben egy archív felvételen Boros Péter volt miniszterelnök és Gulyás Gergely is megjelenik.

Pesty-Nagy Kati 1,5 millió forintot kapott egy Benedek Elekről szóló rendezvénysorozatra, míg Szitta Tamás a Szalakóta Egyesület nevében magyar-türk népzenei koncertsorozat lebonyolítására pályázott 6,6 millió forint értékben. Szigorúbbak voltak viszont a döntéshozók a várpalotai Trianon Múzeum Alapítvány 67 fősre tervezett „Szeressük Vissza Magyarországot!” című alkotótáborával kapcsolatban: a rendezvényre ugyanis – ahol a szélsőjobboldali körökben népszerű Ismerős Arcok is fellépett – az igényelt 36 millió helyett végül csak 12 milliót ítéltek meg.