Látszólag elfogadóbbak vagyunk, de...

A melegek együttélését és házasságát már támogatja a magyar társadalom, de a gyerekvállalást még elutasítja a többség - derült ki a Publicus Intézet felméréséből.

A felnőtt magyar lakosság többsége (58 százalék) támogatja, hogy a homoszexuális párok regisztrált élettársi viszonyban élhessenek, és ha szűken is, de még a házasságkötés lehetőségét is megadná a többség (48 százalék 46 százalék ellenében). Azt viszont többen utasítják el (49 százalék), mint támogatják (43 százalék), hogy a melegek gyermeket fogadhassanak örökbe. Egyebek mellett erre jutott a Publicus Intézet felmérése, amelyet a Népszava megbízásából készített a közvélemény-kutató.

A legelutasítóbbak a Fidesz szimpatizánsai, 62 százalékuk szerint nem kellene megengedni a homoszexuálisok élettársi viszonyát sem, 78 százalékuk a házasságot, 82 százalékuk a gyermekvállalást utasítja el. A legmegengedőbbek a Momentum szavazói (94 százalékuk az élettársi viszonyt, négyötödük a házasságot és a gyermekvállalást is támogatja), csökkenő arányban következnek a Demokratikus Koalíció és az MSZP szimpatizánsai: mindhárom kérdésben többen támogatóak, mint elutasítóak. A jobbikosok viszont megosztottak, az élettársi viszonyt is alig többen fogadják el, mint ellenzik, viszont a házasságot és a gyermekvállalást egyértelműen elutasítják. A Pride és az Integrity Lab három évvel ezelőtti kutatása még a melegházasság 56 százalékos elutasítottságát hozta (egyharmados támogatás mellett), ám az elfogadásnövekmény csalóka lehet: a Publicus soha nem látott arányban találkozott válaszmegtagadással, s így feltehető, a radikális ellenzőknek már a felvetés is elviselhetetlen.



A melegek együttélésének államilag regisztrálható kategóriát a 8 általánost végzettek támogatják a legkevésbé, míg a diplomások a leginkább.

Miközben a tudomány a mai napig nem adott egyértelmű magyarázatot a homoszexualitás hátterére, a lakosság a létező elméletek közül elkötelezettnek tűnik egyik-másikkal szemben. A megkérdezettek 30 százaléka szerint örökölt (genetikus) okok miatt fordul valaki a saját neme felé, míg 22 százalék lelki, környezeti hatásokkal magyarázza ezt, 11 százalék szerint választásról van szó, minden tizedik válaszadó a nevelésben, 6 százalék a reklámban, propagandában látja a magyarázatot (több választ is megjelölhettek a válaszadók). A Fidesz hívei szerint a lelki, környezeti hatások (23 százalék) és az örökölt tényezők (21 százalék) vannak túlsúlyban. Az öröklődést választotta a legnagyobb arányban a momentumosok kétharmada, a DK-sok csaknem fele, míg az MSZP támogatóinak csak 16 százaléka lát genetikai okot a homoszexualitás hátterében, 45 százalékuk szerint választott identitásról van szó. A jobbikosok válaszai erősen szórnak (10-24 százalék között, a lelki, környezeti hatások nyert a nevelés előtt), és egyedül tőlük kapott két számjegyű szavazatot (16 százalék) a reklám, propaganda.

Mindezzel együtt kicsivel többen (a 3,1 százalékpontos) hibahatáron belül) vannak azok, akik szerint a homoszexualitás valamiféle rendellenesség, betegség (45 százalék), míg ahányan természetes, az élettel együtt járó dolognak tartják (43 százalék). Pártpreferencia szerint a Fidesz és a Jobbik hívei a legellenségesebbek (59, illetve 57 százalék szerint betegségről, rendellenességről van szó), míg minden más át hívei megengedőbbek (a momentumosok 87, az MSZP-sek és a DK-sok 64 százaléka szerint természetes, az élettel együtt járó dologról van szó.) Érdekes képet kapott a Publicus Intézet, amikor arra kereste a választ: van-e a megkérdezett ismerősei, barátai, munkatársai között olyan ember, akiről tudja, hogy homoszexuális. A válaszadók 36 százaléka felelt igennel, 63 százaléka nemmel. Ez a kérdés vélhetően több mindenre rávilágít: bizonyos körökben bátrabban vállalják föl másságukat a saját nemükhöz vonzódók. Nagy eltérés van az iskolázottságban: minél képzettebb valaki, annál nagyobb eséllyel válaszolt igennel, a 8 általánost végzetteknek csak 22 százaléka, míg a diplomásoknak 55 százaléka ismer saját neméhez vonzódó embert. A budapestiek 55 százalékának van a környezetében meleg, a fővárosiakat követik a megyeszékhelyeken élők (42 százalék), a városlakók 28, míg a községek lakói egyharmados arányban ismernek homoszexuálist. A pártpreferencia szerinti megoszlásban van némi meglepetés, a jobbikosoknak az ötöde, a fideszeseknek és a DK-soknak a negyede tud említeni a környezetéből saját neméhez vonzódó ismerőst. A legtöbb meleg barát, kolléga a momentumosok körében van (61 százalék), míg az MSZP-sek 55 százaléka tudott ilyen ismerőst említeni.